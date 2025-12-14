Ezek a jelek a gyomor-bél traktus problémáira utalhatnak

E. Manovska terapeuta megjegyezte, hogy az étkezés utáni kellemetlen érzés emésztési problémákra utalhat. Szerinte, ha valaki nehézséget, puffadást, bizsergést, szokatlan hangokat tapasztal a gyomorban, lebegő nyelvet, böfögést vagy tartós rossz leheletet tapasztal, az az emésztőrendszer túlterheltségére utal. Az ilyen reakciókat befolyásolja a finomított ételek gyakori fogyasztása, az elégtelen folyadékbevitel, a ritka étkezések, a stressz és az alváshiány, írja Lenta.

A szakember hangsúlyozta, hogy ha a tünetek rendszeresen jelentkeznek és fájdalommal járnak, az lassú perisztaltikára, csökkent enzimaktivitásra vagy túlterhelt epehólyagra vezethető vissza. Az ilyen változások gyakran fokozatosan alakulnak ki, így az emberek gyakran megszokják a kellemetlen érzést, és nem figyelnek rá.

Manovska a bélflóra fontosságát is megemlítette. Hangsúlyozta, hogy a baktériumok egyensúlya befolyásolja az emésztést, az immunitást és az általános energiaszintet. A jótékony mikroorganizmusok hiánya székletzavarokhoz, étkezés utáni súlyos nehézséghez és étvágyváltozásokhoz vezethet – összegezte az orvos.