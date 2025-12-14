Életmód
Ezek a jelek a gyomor-bél traktus problémáira utalhatnak
A terapeuta figyelmeztetet
A szakember hangsúlyozta, hogy ha a tünetek rendszeresen jelentkeznek és fájdalommal járnak, az lassú perisztaltikára, csökkent enzimaktivitásra vagy túlterhelt epehólyagra vezethető vissza. Az ilyen változások gyakran fokozatosan alakulnak ki, így az emberek gyakran megszokják a kellemetlen érzést, és nem figyelnek rá.
Manovska a bélflóra fontosságát is megemlítette. Hangsúlyozta, hogy a baktériumok egyensúlya befolyásolja az emésztést, az immunitást és az általános energiaszintet. A jótékony mikroorganizmusok hiánya székletzavarokhoz, étkezés utáni súlyos nehézséghez és étvágyváltozásokhoz vezethet – összegezte az orvos.