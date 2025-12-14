A zuhanyzás négy veszélye

A. Molina bőrgyógyász emlékeztetett minket arra, hogy bizonyos fürdési szokások ronthatják a bőr állapotát. Az Infobae-nek adott interjújában a szakember négy gyakori hibát azonosított, amelyek gyakran irritációhoz és kellemetlen érzéshez vezetnek.

Ahogy az orvos megjegyezte, az emberek gyakran túl forró vagy túl hideg vizet választanak. A hirtelen hőmérséklet-változások és a nem megfelelő fürdési szokások gyakran szárazsághoz és viszketéshez vezetnek.

A bőrgyógyász a második problémát a nem megfelelő pH-értékű higiéniai termékek használatában azonosította. A bőr sajátosságait figyelmen kívül hagyva kiválasztott tusfürdők megzavarhatják annak védőrétegét, és sebezhetőbbé tehetik azt.

Molina úgy véli, hogy a harmadik gyakori hiba a luffa használata. Ezekben a kiegészítőkben a nedvesség kedvező feltételeket teremt a mikroorganizmusok gyors szaporodásához, és érdes felületük irritálhatja a bőrt.

Az utolsó pont abból a tévhitből fakad, hogy a több hab segít jobban megtisztítani a szervezetet. A szakember szerint a hab levegős szerkezete nem határozza meg a tisztítás minőségét, mivel annak hatékonysága kizárólag a termék összetételétől függ.