Vörös- vagy fehérbor?

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy semmilyen mennyiségű bort nem lehet igazán egészségesnek tekinteni.

Míg a tanulmányok kimutatták, hogy akár napi egy pohár bor is befolyásolhatja az élettartamot, más, régebbi eredmények a borfogyasztás bizonyos előnyeire mutatnak rá, írja a Prevention.

„A korai elméletek a rendszeres vörösborfogyasztásnak tulajdonítottak egy védő hatást [a szív egészségére nézve]” – mondta Sapna Peruvemba, regisztrált dietetikus és táplálkozástudományi hallgató .

Azonban felmerül a kérdés - melyik bor jobb az egészségre - a vörös vagy a fehér?

A vörös- és fehérbor lehetséges egészségügyi előnyei az elkészítésük módjától függően változnak.

„A vörösbor erjedése során a szőlő héja, magjai és kocsányai a helyükön maradnak, és itt koncentrálódik a legtöbb antioxidáns. A fehérborban a héjat és a magokat az erjedés előtt eltávolítják, így ezekből a védő növényi vegyületekből sok veszítünk” – magyarázta Peruvemba.

Ezek a védő vegyületek olyan antioxidánsokat tartalmaznak, mint a resveratrol, a katechin, az epikatechin, a kvercetin, a tanninok és az antocianinok, amelyekről úgy gondolják, hogy segítenek csökkenteni a gyulladást, erősíteni az immunrendszert és elősegíteni az egészséges öregedést. A vörösbor azonban a legnagyobb koncentrációban tartalmazza ezeket.

„A fehérborok resveratroltartalma körülbelül tízszer alacsonyabb, mint a vörösboroké” – tette hozzá Jamie Baham táplálkozási szakértő.

Azonban még ez a magasabb koncentráció is elhanyagolható ahhoz az antioxidáns mennyiséghez képest, amelyet az áfonya vagy a szőlő eredeti formájukban történő fogyasztásából nyernénk.

„Ahhoz, hogy a borban lévő resveratrol mennyiségét elfogyasszuk, amely terápiás hatás eléréséhez szükséges, sokkal többet kellene fogyasztani, mint egy standard adag bort” – jegyezte meg Baham, hozzátéve, hogy ennek megvannak a maga negatív egészségügyi következményei.

A bor tényleg jót tesz az egészségnek?

Az antioxidánsok jelenléte ellenére a szakértők szerint túlzás lenne a bort egészségre jótékony hatásúnak tekinteni.

„Semmilyen mennyiségű bort nem lehet igazán egészségesnek tekinteni. Ha valaki úgy dönt, hogy bort iszik, annak azért kell lennie, mert élvezi, nem pedig egészségügyi okokból” – hangsúlyozta Peruvemba.

Baham egyetértett, majd hozzátette:

„Vannak, akik úgy vélik, hogy a bor jót tesz a szívnek és javíthatja az egészséget. De a rendszeres testmozgás és a rostbevitel növelése is javíthatja a szív egészségét anélkül, hogy növelné a rák kockázatát, ami bármilyen mennyiségű alkohollal előfordulhat.”

Tehát ebben az esetben nincs különbség a vörös- és a fehérbor között. Különösen a Nutrients folyóiratban megjelent friss tanulmány szerint mindkét bortípus ugyanolyan hatással van az általános rákkockázatra az alkohol jelenléte miatt, annak ellenére, hogy a vörösbor technikailag több „jótékony” vegyületet tartalmaz.

„Ezen vegyületek jelenléte nem cáfolja azt a tényt, hogy az Egészségügyi Világszervezet továbbra is az 1. csoportú rákkeltő anyagok közé sorolja az alkoholt” – emlékeztetett Peruvemba.