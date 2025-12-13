Hasi fájdalom, étvágytalanság, fáradtság, hasi görcsök és láz

A Crohn-betegség tünetei hasonlóak lehetnek más emésztőrendszeri betegségekéhez, így a pontos diagnózis felállítása akár hosszabb időt is igénybe vehet.

A Crohn-betegség a belek gyulladásos betegsége, melynek során - az immunrendszer túlzott aktivitása következtében - a bélfal begyullad, ami hasi fájdalmat, hasmenést okozhat. Leggyakrabban a vékonybél végső szakasza betegszik meg, de érintettek lehetnek a vékonybél további részei, a vastagbél és a gyomor is.

A Crohn-betegség elég változatos tüneteket okozhat. Amennyiben a gyulladásos reakció enyhül, a tünetek is könnyebbé válnak, ha pedig erősödik, akkor a tünetek is fellángolnak. Vagyis a betegség során a tünetek enyhülése és fellángolása felváltva követik egymást.

A gyakori tünetek között szerepel a hasmenés, a hasi fájdalom, az étvágytalanság, a súlyvesztés, a fáradtság, a hasi görcsök, a véres széklet, a szájüregi fekély, a láz vagy éppen a végbéltáji fájdalom.

Amennyiben a fenti tünetek bármelyike több napon keresztül tapasztalható, mielőbb orvoshoz kell fordulni.

A Crohn-betegség esetében az immunrendszer túlzott reakciójáról van szó, ez okozza a belek falának gyulladását. Bármely életkorban megjelenhet, de jellemzően 15 és 30 éves kor között jelentkeznek az első tünetek. A betegség kialakulásának nincs egyértelmű oka, azt számos környezeti és genetikai faktor előidézheti. A kialakulás esélye feltételezhetően nagyobb azoknál, akiknek a családjában gyakran fordul elő ez a betegség. A betegség – földrajzi megoszlását tekintve – gyakrabban fordul elő Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, ennek alapján feltételezhető, hogy az úgynevezett nyugati életmódnak, étrendnek szerepe lehet a kialakulásában. Egyes feltételezések szerint bizonyos emésztőrendszeri fertőzések is szerepet játszhatnak a betegség kialakulásában. Ezen fertőzések során az immunrendszer aktív marad azután is, hogy elpusztította a kórokozókat.

Egyes betegeknél előfordulhat, hogy nem csak a belek falán, hanem a test egyéb részein is fokozott immunreakció alakul ki: például az ízületekben, a májban vagy a bőrön. A Crohn-betegség kezelésekor alkalmazott, hosszan tartó szteroid-terápia miatt nagyobb eséllyel alakul ki csontritkulás.

Súlyosabb esetben a bélfal olyannyira begyulladhat és megvastagodhat, hogy akadályozza a bélrendszer működését és elzárja a béltartalom szabad útját. Ez életet veszélyeztető állapot is lehet. Amennyiben ezzel egyidejűleg erős hasi fájdalom, hasi görcs, hányás mutatkozik, mentőt kell hívni. A gyulladás miatt kialakulhatnak rendellenes összeköttetések a belek és egyéb szervek vagy a bőrfelület között (sipolyok), amelyek fájdalmat és további súlyos tüneteket, fertőzéseket okozhatnak.

A Crohn-betegség tünetei hasonlóak lehetnek más emésztőrendszeri betegségekéhez, így a pontos diagnózis felállítása akár hosszabb időt is igénybe vehet. A betegség megállapításához vagy kizárásához a tünetek azonosítása mellett több beavatkozásra is szükség lehet.

A Crohn-betegség nem gyógyítható, azonban számos olyan gyógyszeres és műtéti beavatkozás létezik, amely segítségével a tünetek enyhíthetők. Fontos a megfelelő és kiegyensúlyozott diéta tartása is. A terápia során az a cél, hogy a gyulladásos tünetek fellángolását kezeljék, majd minél inkább segítsék a belek falának gyógyulását.

A Crohn-betegség megelőzésére nincs lehetőség. Amennyiben valakinél már kialakult a betegség, fontos, hogy figyeljen az étkezésére. Érdemes étkezési naplót vezetni, hiszen lehetnek olyan élelmiszerek, amelyek a betegség tüneteit fokozhatják. Fontos a dohányzásról való leszokás: azok a Crohn-betegek, akik dohányoznak, súlyosabb tüneteket tapasztalnak. A rendszeres mozgás és az egészséges étrend segítheti a bélfalak regenerálódását, mérsékelheti a tüneteket.

Fontos a kímélő étrend – főképp a betegség tüneteket produkáló szakaszában –, ilyenkor érdemes kerülni a zsíros, olajos, fűszeres ételeket. Javasolt felhagyni a szénsavas üdítőitalok, a kávé és az alkohol fogyasztásával. Érdemes könnyen emészthető ételeket kis adagokban fogyasztani (főzelékek, puhára főtt ételek). Kiemelten fontos a vitaminok és az ásványi anyagok rendszeres pótlása.