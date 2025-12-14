Ezzel az apró trükkel gyorsan megpuhul a vaj

Sütés közben nincs is bosszantóbb annál, mint amikor rájövünk, hogy elfelejtettük kivenni a vajat a hűtőből. Sok recepthez puha vajra van szükség, különösen sütemények készítésekor.

Még ha kint is hagyjuk a vajat az asztalon, akkor is túl hideg lehet, különösen most, hogy tél van. Ha csak bedobjuk a mikróba, túl gyorsan megolvadhat, és akár azt is eredményezheti, hogy nem fog megfelelően krémesedni, ez pedig negatívan befolyásolhatja a sütemény minőségét. Ha azonban nincs mikrohullámú sütőnk, mindenképpen alternatívákra lesz szükségünk – írja a mindmegette.hu.

Ezt a jól bevált trükköt mindenképpen érdemes kipróbálni. Csupán egy hőálló üvegtálra vagy kancsóra és forró vízre van szükség hozzá.

Töltsük meg a poharat forrásban lévő vízzel, és hagyjuk állni egy pillanatra. Ezután öntsük ki a vizet. Helyezzük a vajat egy tányérra vagy tiszta felületre, és fordítsuk rá a forró poharat. Majd egyszerűen hagyjuk a vajat a pohárban öt-tíz percig.

Ez az egyszerű trükk gyengéden meglágyítja a vajat, ami sokkal könnyebben kezelhető lesz, mint ha mikrohullámú sütőt használtunk volna. Ha nagyon szorít az idő, akkor is használhatjuk ezt a módszert, csak akkor a vajat vágjuk apró kockákra, vagy reszeljük le. Így még gyorsabban elkészül.