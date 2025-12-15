Ez a három újévi étel árthat az alakunknak és a gyomor-bélrendszerünknek

Nikolai Miller táplálkozási szakértő azonosította a három fő „időzített bombát” az újévi asztalon, és elmagyarázta, hogyan csökkenthető a szervezetre gyakorolt ​​negatív hatásuk.

1. Majonézes saláták

Az Olivier-saláta, a bundában sült hering és más majonézes ételek a legkalóriadúsabb vendégek az újévi asztalon. 100 gramm ilyen saláta akár 400 kcal-t is tartalmazhat, és egy standard adag a napi szükséglet közel felét fedezi. A majonéz 70-80% zsírtartalmú, többnyire telített, és sok sót tartalmaz.

„Ha ehhez hozzávesszük a mérgezés kockázatát, amennyiben több órán át az asztalon marad, az ünnep talán nem pezsgővel, hanem orvoslátogatással ér véget” – figyelmeztet a szakértő.

A majonézt a szakember szerint görög joghurtra kell cserélni. Ez a kalóriák mennyiségét a felére csökkenti. Érdemes friss zöldségeket is a salátához adni, a könnyű emésztés és az extra rostbevitel érdekében.

2. Sült hús

A ropogós kéreg nemcsak ízletes kiegészítő, hanem potenciális rákkeltő anyagok forrása is: akrilamid és heterociklusos aminok. A hús sütése majdnem felére növeli a kalóriatartalmát, az oxidált zsírok pedig gyulladást válthatnak ki. A gyomor-bélrendszeri problémákkal küzdők számára a sült ételek valószínűleg súlyosbodást okoznak, figyelmeztet a táplálkozási szakértő.

A húst legjobb olaj nélkül sütni vagy grillezni. A nemkívánatos anyagok képződésének akár 90%-os csökkentése érdekében válasszunk citromot és fűszernövényeket a páchoz. Fogyasztás előtt távolítsuk el a bőrt a baromfiról: ez egyharmadával csökkenti a zsírtartalmat. És ügyeljünk az adag méretére – egy tenyérnyi adag bőven elég.

3. Alkohol és zsíros snackek

Az alkohol nemcsak magas kalóriatartalmú, de fokozza az étvágyat is. Zsíros ételekkel kombinálva fokozott terhelést jelent a májnak és a hasnyálmirigynek. „Ha ehhez hozzáadjuk a kiszáradást és a nyálkahártya-irritációt, január 1-je reggele nem salátával, hanem gyógyszerszedéssel kezdődhet” – jegyzi meg a szakember.

Az alkohol szervezetre gyakorolt ​​káros hatásainak csökkentése érdekében minden pohár után igyunk egy pohár vizet. Édes koktélok helyett válasszunk száraz bort, és soha ne igyunk üres gyomorra. Nőknek legfeljebb 1-2 pohárral, férfiaknak legfeljebb hárommal ajánlott alkoholt fogyasztani. A legjobb megoldás azonban az alkohol teljes mellőzése.

A nem kívánt következmények elkerülése érdekében kezdjük a szilveszteri étkezést zöldséges előétellel. Ezután térjünk át a sült húsra vagy halra. Figyeljünk a salátaadagokra: ideális esetben legfeljebb 100 gramm legyen. Igyunk egy pohár vizet a fogások között, és a főétel után várjunk legalább egy órát a desszerttel – írja a sports.kz.