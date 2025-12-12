Életmód
A kutyatartás pozitív hatással van a tinédzserek mentális egészségére
Pszichológiailag ellenállóbbá teszi őket
Több mint háromszáz 13 éves serdülő vett részt a kísérletben. Az Azabu Egyetem japán tudósai kérdőívek segítségével elemezték a serdülők mentális állapotát, és tanulmányozták szájüregi mikrobiotájuk összetételét. Kiderült, hogy a kutyaszerető serdülők szervezetében magasabb volt a Streptococcus és a Prevotella baktériumok szintje, és ez utóbbi koncentrációja negatívan korrelált az antiszociális viselkedéssel – írja a sports.kz.
Az eredmények megerősítésére a csapat laboratóriumi egerekkel végzett kísérleteket: a kutyákkal foglalkozó serdülők mikrobiomjával rendelkező egerek nagyobb társasági érdeklődést mutattak egértársaik iránt, és aktívabbak voltak.
A kutatók szerint ezek az eredmények rávilágítanak a háziállatok fontosságára a serdülők mentális egészsége és társadalmi beilleszkedése szempontjából.