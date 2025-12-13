Melyik sajt a leghasznosabb a szív számára

Egyes termékek tápanyagokban gazdagok, ezért jótékony hatással vannak az egészségre.

A svájci sajt fogyasztása jótékony hatással lehet a vérnyomásra. A sajt bizonyos tulajdonságai csökkenthetik a vérnyomást és javíthatják a szív egészségét.

A Very Well Health című kiadvány utánajárt, milyen előnyökkel jár a svájci sajt.

Alacsony sótartalom

A só (nátrium-klorid) egyes élelmiszerek természetes összetevője, és gyakran adják az ételekhez az íz fokozása érdekében. Egyes magas vérnyomásban vagy szívbetegségben szenvedőknél az alacsony sótartalmú étrend javíthatja a vérnyomást és az általános szív egészségét.

A sajtkészítés során sót adnak hozzá, de különösen a svájci sajtnak alacsonyabb a nátriumtartalma, mint sok más típusnak – 53 milligramm (mg) unciánként, azaz körülbelül 28 gramm.

Tanulmányok kimutatták, hogy a svájci sajt előállítása és feldolgozása során a só mennyiségének csökkentése nem befolyásolja negatívan az ízét vagy az állagát. Ezzel szemben más sajtfajták nem tudják megőrizni ugyanazt az ízt és állagot, ha megpróbáljuk csökkenteni a sókoncentrációt.

Kalciumforrás

A kalcium természetes összetevője a tejtermékeknek, beleértve a tejet, a sajtot és a joghurtot. A kalcium fontos mind a csontok egészsége, mind a szív- és érrendszer egészsége szempontjából.

A szívizomnak kalciumra van szüksége az összehúzódáshoz és a vér pumpálásához, és az erekben lévő kis izmok is kalciumot használnak a vérnyomás szabályozására. A megfelelő kalciumfogyasztás kimutathatóan segít megelőzni a magas vérnyomást.

A kalciumban gazdag svájci sajt 252 gramm (g) kalciumot tartalmaz 1 unciánként. A felnőtteknek napi 1000 milligramm (mg) és 1200 mg (mg) közötti kalciumbevitelre kell törekedniük.

Alacsony kalóriatartalmú

Az elhízás és a túlsúly hozzájárulhat a magas vérnyomás kialakulásához. Az egészséges testsúly fenntartása segíthet csökkenteni a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát.

A svájci sajt viszonylag alacsony kalóriatartalmú, ami segíthet megelőzni a súlygyarapodást. 30 gramm svájci sajt 111 kalóriát tartalmaz.

Biológiailag aktív peptideket tartalmaz

Számos vélemény megjegyezte, hogy a svájci sajtban található Ile-Pro-Pro (IPP) és Val-Pro-Pro (VPP) peptidek vérnyomáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy segítenek csökkenteni a magas vérnyomást.

Egy korábbi tanulmány szerint a VPP és az IPP gátló hatással van az angiotenzin-konvertáló enzimre (ACE), és hét svájci sajtfajtában mutatták ki őket.

Egy 2023-as, a különböző sajtfajták peptidösszetételéről szóló áttekintés megjegyzi, hogy a sajtban található biológiailag aktív peptidek többsége angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) inhibitor és vérnyomáscsökkentő peptid.

Probiotikumokat tartalmaz

A probiotikumok élő mikroorganizmusok, amelyek a belekben élnek, és segítenek lebontani az élelmiszereket hasznos tápanyagokká a felszívódás érdekében.

Tanulmányok kimutatták, hogy a sajt, különösen a svájci sajt, elősegíti az egészséges probiotikus organizmusok növekedését a bélben, amiről kimutatták, hogy javítja a vérnyomást és az általános szív egészségét.