2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Életmód

Hogyan hat az adventi időszak a szervezetünkre?

Miért vagyunk folyton idegesek?

MH
 2025. december 26. péntek. 8:57
Megosztás

Egyes becslések szerint a felnőttek mintegy 90 százalékának komoly stresszt jelent az adventi szezont, pedig ez elméletileg az év egyik legszebb, legmeghittebb időszaka. Mutatjuk a 6 leggyakoribb stresszfaktort, és azt is, hogy milyen szorongásos tüneteket kell komolyan venni!

Hogyan hat az adventi időszak a szervezetünkre?
Advent vasárnap
Fotó: MH-archív/Katona László

Az ünnepi stressz néha annyira erős, hogy könnyű összekeverni a szezonális depresszióval – hívta fel a figyelmet a Healthline egyik szakértője, Timothy J. Legg pszichiáter. A cikk kitér egy 2021-es felmérés eredményeire is, amely feltárta az ünnepek közeledtével jelentkező szorongás legfőbb okait és kockázati csoportjait - számolt be róla a Házi Patika.

Karácsonyi szorongás okai

Az Amerikai Pszichiátriai Társaság felmérése szerint az ünnepi stressz legfőbb okai a következők:

  • a karácsonyi ajándékok kitalálása, felkeresése és beszerzése;
  • az ünnepi menü megtervezése és elkészítése;
  • elhúzódó munka;
  • utazás a távolabb élő családtagokhoz;
  • politikáról való beszélgetés, viták;
  • családi programok.

A fentieken túl a gyász és az anyagi szorongás is megnehezítheti az ünnepi átszellemülést, valamint a stresszfaktorokkal való megbirkózást is.

Kiket érint a leginkább az ünnepi stressz?

A 2021-es felmérésből az is kiderült, hogy egyes társadalmi csoportok nagyobb eséllyel küzdenek meg az ünnepi stresszel. A veszélyeztetettek közé tartoznak például a fiatal felnőttek, az egészségügyi dolgozók, a kiskereskedelmi dolgozók és a szülők is. A szülők körében pedig az anyák 14 százalékkal nagyobb valószínűséggel szenvednek fokozott feszültségről az ünnepi időszakban, mint az apák.

Ezek a tünetek jelzik, hogy baj van

Az ünnepi stressz nagyjából ugyanúgy néz ki, mint a szokásos, mindennapi stressz. Tünetei a következők lehetnek:

  • szorongás;
  • szomorúság;
  • fejfájás;
  • testfájdalmak;
  • álmatlanság;
  • ingerlékenység.

A szakértők szerint nagyon fontos, hogy figyeljünk testünk jelzéseire és az érzéseinkre.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink