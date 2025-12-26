Életmód
Hogyan hat az adventi időszak a szervezetünkre?
Miért vagyunk folyton idegesek?
Az ünnepi stressz néha annyira erős, hogy könnyű összekeverni a szezonális depresszióval – hívta fel a figyelmet a Healthline egyik szakértője, Timothy J. Legg pszichiáter. A cikk kitér egy 2021-es felmérés eredményeire is, amely feltárta az ünnepek közeledtével jelentkező szorongás legfőbb okait és kockázati csoportjait - számolt be róla a Házi Patika.
Karácsonyi szorongás okai
Az Amerikai Pszichiátriai Társaság felmérése szerint az ünnepi stressz legfőbb okai a következők:
- a karácsonyi ajándékok kitalálása, felkeresése és beszerzése;
- az ünnepi menü megtervezése és elkészítése;
- elhúzódó munka;
- utazás a távolabb élő családtagokhoz;
- politikáról való beszélgetés, viták;
- családi programok.
A fentieken túl a gyász és az anyagi szorongás is megnehezítheti az ünnepi átszellemülést, valamint a stresszfaktorokkal való megbirkózást is.
Kiket érint a leginkább az ünnepi stressz?
A 2021-es felmérésből az is kiderült, hogy egyes társadalmi csoportok nagyobb eséllyel küzdenek meg az ünnepi stresszel. A veszélyeztetettek közé tartoznak például a fiatal felnőttek, az egészségügyi dolgozók, a kiskereskedelmi dolgozók és a szülők is. A szülők körében pedig az anyák 14 százalékkal nagyobb valószínűséggel szenvednek fokozott feszültségről az ünnepi időszakban, mint az apák.
Ezek a tünetek jelzik, hogy baj van
Az ünnepi stressz nagyjából ugyanúgy néz ki, mint a szokásos, mindennapi stressz. Tünetei a következők lehetnek:
- szorongás;
- szomorúság;
- fejfájás;
- testfájdalmak;
- álmatlanság;
- ingerlékenység.
A szakértők szerint nagyon fontos, hogy figyeljünk testünk jelzéseire és az érzéseinkre.