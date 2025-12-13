Hogyan befolyásolja a narancslé a vércukorszintet?

Megtudtuk, mi történik valójában a glükózszinttel minden egyes korty narancslé után.

A narancslé a világ egyik legnépszerűbb itala: reggelire isszuk, iskolába, edzőteremben vagy csak a frissítő íze miatt. Az élénk citrusos aroma és az édes savanykás íz tökéletes módja a reggeli felvidításnak vagy a szomjúság oltásának. De nem csak a kellemes íz fontos a szervezetünk számára.

Sokan úgy vélik, hogy ez az íz kockázatot rejt: állítólag a narancslé azonnal megemeli a vércukorszintet, és káros lehet, különösen a cukorbetegek számára. Tanulmányok azonban azt mutatják, hogy a hatásai semlegesebbek, írja a VeryWell Health.

A narancslé emeli a vércukorszintet?

A vércukorszint (glükóz) a véráramban keringő cukor mennyisége. A magas vagy alacsony vércukorszint tüneteket okozhat, és kezeletlenül veszélyes állapotokhoz vezethet.

A narancslé közismerten hirtelen megemeli a vércukorszintet, nagyrészt magas szénhidrát- és alacsony rosttartalma miatt. A témával kapcsolatos kutatások azonban vegyesek. Számos tanulmány kimutatta, hogy a narancslé nem mindig emeli meg a vércukorszintet, sőt bizonyos esetekben akár kissé csökkentheti is azt.

Egy tanulmány szerint a tudósok másképp befolyásolják a glükózszintet, mint a szódavízben és más cukros italokban található finomított cukrok.

A narancslé flavonoidokat is tartalmaz, amelyek növényi alapú antioxidáns vegyületek. Az egyik flavonoidot, a heszperidint, vércukorszint-csökkentő tulajdonságokkal hozták összefüggésbe, ami megmagyarázhatja, hogy a narancslé miért nem okoz jelentős vércukorszint-emelkedést a szénhidrátok jelenléte ellenére sem.

Mi a narancslé glikémiás indexe?

A glikémiás index (GI) a szénhidráttartalmú élelmiszereket aszerint osztályozza, hogy milyen gyorsan emelik meg a vércukorszintet fogyasztás után. A skála 1-től 100-ig terjed, ahol a 100 a leggyorsabb vércukorszint-emelkedést jelenti.

A népszerű gyümölcslevek GI-értékének legújabb tanulmányai kimutatták, hogy a narancslé GI-értéke 43. Egy másik hiteles forrás 49-es GI-értéket jelöl. Mindkét esetben a lé az alacsony GI-értékű élelmiszerek kategóriájába tartozik.