Döbbenetes felfedezés az étcsokoládéról

A tanulmányban több mint 1500, egészségügyi problémákkal nem rendelkező ember vett részt.

Egy új tanulmány kimutatta, hogy az étcsokoládé fogyasztása segíthet a hosszabb élet elérésében – írja a Daily Mail.

A cikk rámutat, hogy a kakaó – az étcsokoládé fő összetevője – teobromint tartalmaz, amely egy kulcsfontosságú vegyület, amelyet a növények természetesen termelnek.

Új kutatások kimutatták, hogy ez a vegyület csökkenti a biológiai életkort – azt a mértéket, amely azt méri, hogy egy személy sejtjei mennyi károsodást halmoztak fel az idők során.

A kiadvány hozzáteszi, hogy bár a szakértők még nem teljesen biztosak abban, hogy a teobrominnak ilyen öregedésgátló hatásai vannak, egy édes adventi naptár elfogyasztása karácsonykor talán nem éri el a kívánt hatást.

Ez azért van, mert a teobromin, amely a cukrozatlan csokoládé keserű ízét adja, csak a magas kakaótartalmú csokoládéban található meg jelentős mennyiségben.

A kiadvány kifejti, hogy még az étcsokoládé is magas lehet zsír- és cukortartalmú, ezért mértékkel, kiegyensúlyozott étrend részeként kell fogyasztani.

„Nem azt mondjuk, hogy az embereknek több étcsokoládét kellene enniük. De ez a kutatás segíthet megérteni, hogy a mindennapi ételek hogyan utalhatnak az egészségesebb és hosszabb életre” – mondta Jordana Bell, a londoni King’s College epigenomika professzora, a tanulmány szerzője.

A cikk szerint a tanulmány részeként a tudósok két kohorszból származó egyének egészségi állapotára vonatkozó adatokat elemeztek – 509 egyénét a TwinsUK-tól (egy brit epidemiológiai és genomikai forrás, - a szerk. megj.) és 1160 egyénét a német KORA-tól (Collaborative Health Research in the Augsburg Region, - a szerk. megj.).

Megjegyzendő, hogy ez az 1669 ember átlagosan 60 éves volt, és általában egészségesek voltak, vagyis nem szelektálták őket konkrét betegségek alapján.

A biológiai kor becsléséhez a csapat a DNS kémiai változásaira és a telomerek, a kromoszómák végein található védősapkák hosszára összpontosított. A telomerek megakadályozzák a genetikai anyag kibomlását és károsodását. A rövidebb telomerek különösen az öregedéssel és az életkorral összefüggő betegségekkel hozhatók összefüggésbe.

A tanulmány megállapította, hogy azoknak az embereknek, akiknek magasabb volt a teobrominszintje a vérükben, a biológiai életkoruk alacsonyabb volt, mint a tényleges, vagy „krónikus” életkoruk. Miután megvizsgálták, hogy a kakaóban és a kávéban található más metabolitok is hasonló összefüggést mutatnak-e, azt találták, hogy ez a hatás a teobrominra jellemzőnek tűnik.

Ez a fontos alkaloid, amely mérgező a kutyákra, összefüggésbe hozható az emberi egészségre gyakorolt ​​jótékony hatással, például a szívbetegségek kockázatának csökkentésével.

