Ez az öt hiba csúnyává teszi az előszobát

Az első benyomás számít. Éppen ezért érdemes több figyelmet fordítani a előszobára. Nemcsak vendégeit fogadja, hanem Önt is, gyakran naponta többször is.

Ennek ellenére berendezéskor gyakran elhanyagolják. Pedig ebben a helyiségben nagy potenciál rejlik.

1. Ne tárolja a cipőket és kabátokat nyíltan a folyosón

A rendetlenség klasszikus tényezői: cipők hevernek szanaszét, kabátok lógnak ki a szekrényből. Ez nemcsak zavaró, hanem a teret is szűkebbnek láttatja. Ezért tárolja a cipőket egy zárt szekrényben, a kabátokat pedig egy ajtós szekrényben. Ez rendet és nyugodt hatást kölcsönöz a térnek. Alternatív megoldásként kosarak is segíthetnek, amelyek egy pad alá is beférnek, és különösen kis előszobákban praktikus tárolóhelyet biztosítanak, írja a gofeminin

2. A terjedelmes bútorok elnyomják a teret

A sötét komódok vagy a terjedelmes szekrények vizuálisan elnyomják a kis előszobákat. A világos, keskeny bútorok vagy a fal színével megegyező bútorok légiesebb hatást keltenek, és az előszobát nagyobbnak láttatják. A multifunkcionális bútorok, mint például egy keskeny szekrény ülőfelülettel vagy tárolóhellyel kiegészítők számára, rendet teremtenek anélkül, hogy helyet vennének el. Különösen hatékonyak a falra szerelhető polcok vagy összecsukható bútorok, amelyeket szükség esetén lehet használni, és egyébként alig feltűnnek.

3. A rossz szőnyeg kicsinyíti a teret

A szőnyegek a folyosón melegséget és kényelmet biztosíthatnak. A nagy minták, a túl világos színek vagy a vastag anyagok azonban nem alkalmasak. Válasszon lapos, egyszínű modelleket, amelyek színében harmonizálnak a padlóval. Ez nyugodt hatást kelt, kevésbé szennyeződik és optikailag megnyújtja a teret. Ideálisak a mosható modellek csúszásgátló aljjal, különösen gyermekekkel vagy háziállatokkal rendelkező háztartásokban.

4. A kopott falak gondozatlan hatást keltenek a folyosón

Különösen a folyosón a táskák vagy kabátok gyakran csíkokat és kopásokat okoznak a falakon. A rendszeres újrafestés visszahozza a frissességet. A kis hibákat egy mini festőhengerrel célzottan kijavíthatja, anélkül, hogy az egész folyosót újra kellene festenie. Ha felújítani szeretne, választhat robusztus, letörölhető falfestékeket, vagy védheti a fal alsó részét falpanelekkel vagy félmagasságú fa burkolattal.

5. A apróságok tönkreteszik az első benyomást

A kulcsok, blokkok, szemüvegek és hasonló tárgyak gyakran felhalmozódnak a komódokon és cipőszekrényeken. A káosz helyett egy világos struktúra segít: használjon kis dobozokat, tálakat vagy fiókos dobozokat a rend fenntartásához. Így a felület szabad marad, és a folyosó rendezettnek és barátságosnak tűnik. Még jobb: helyezzen el egy szép tálat vagy tálcát a mindennapi tárgyak számára, és rendszeresen ürítse ki azokat.