D. Yaranoff kardiológus több italtípus kiiktatását javasolta az étrendből, különösen hangsúlyozva a diétás üdítők káros hatásait. Kijelentette, hogy a cukros italok biztonságosabb alternatívájaként hirdetett italok valójában nem bizonyítják az „egészségességüket”. Yaranoff „a legnagyobb hazugságnak” nevezte őket, mivel a testsúlyszabályozásra és a vércukorszintre gyakorolt ​​jótékony hatásukra vonatkozó állításaikat nem igazolták.

A szakember egy friss tanulmány eredményeire hivatkozott, amely szerint azoknál az embereknél, akik naponta cukormentes üdítőitalokat isznak, nagyobb valószínűséggel alakul ki májbetegség, mint azoknál, akik rendszeresen cukros italokat fogyasztanak. A kardiológus elmagyarázta, hogy ez a hatás valószínűleg a mesterséges édesítőszerek bélrendszeri anyagcserére gyakorolt ​​hatásának köszönhető. Ezek az anyagok megváltoztathatják a mikrobiota működését, ami zsírlerakódáshoz vezethet a májban.

Ezen eredmények fényében az orvos azt tanácsolta az embereknek, hogy kritikusan kezeljék a csomagoláson található „diétás” feliratokat, és vegyék figyelembe a lehetséges kockázatot akkor is, ha az összetevők nem tartalmaznak cukrot.