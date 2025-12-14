A csirkehúsleves valóban hatásos megfázás esetén?

A 21. században úgy tűnhet, hogy ez csak egy placebo, ami egy kicsit kényelmesebbé teszi a fertőzés leküzdésének folyamatát. Ez azonban csak részben igaz.

1998-ban az orvosok bebizonyították, hogy a csirkehúsleves javítja a csillók működését – ezek az orrban található speciális struktúrák megakadályozzák az idegen testek bejutását a légutakba. A levesben lévő zöldségek pedig olyan tápanyagokkal gazdagítják az orrot, amelyek erősítik az immunrendszert.

Ez a gyógymód egyértelműen nem árt annak, aki már beteg. Sőt, kiváló kalóriaforrás, amelyet a szervezet könnyen emészt még betegség alatt is. A leves glükózamint is tartalmaz, az emésztőrendszer egyik fő építőelemét, amely főzés közben szabadul fel a csontokból. Ahogy a leves hűl, egy kocsonyás anyag képződik, amely zselatin és glükózamin kombinációja, tovább védve a gyomor-bél traktus nyálkahártyáját.

A leves karnozint és kondroitint is tartalmaz. Az előbbi enyhíti az orr- és torokdugulást, míg az utóbbi a glükózaminnal együtt ízületi és szalagszövet kivonata.

Tehát a csirkehúsleves biztosan nem egy fertőzést gyógyító gyógymód, de jó lendületet ad a beteg szervezetnek, és egyszerűen javítja az ember hangulatát - írta meg a Gismeteo.