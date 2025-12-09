Életmód
Nem is sejtené, mit tesz Önnel a napi narancslé – a tudósok meglepő dolgokra bukkantak
A szív, a vérnyomás, a bélflóra és még a gének is reagálnak a rendszeres fogyasztásra
Különösen érdekes, hogy ezek a hatások nem azonnal jelentkeznek, hanem sok apró változás összeadódásából alakulnak ki heteken keresztül.
Egy vizsgálat szerint azoknál a felnőtteknél, akik két hónapon át naponta fél liter 100%-os narancslevet ittak, jelentős változások mutatkoztak az immunsejtek génműködésében. Több ezer gén reagált – főként azok, amelyek a gyulladások csökkentéséért, a vérnyomás szabályozásáért és a cukoranyagcsere irányításáért felelősek.
Hogyan támogathatja a narancslé a szívet és a vérnyomást?
A kedvező hatások egyik kulcsa a heszperidin, a narancs természetes flavonoidja. Antioxidáns, gyulladáscsökkentő tulajdonságú, és a kutatások szerint a vérnyomás mérséklésében is szerepet játszhat. Ha az erek ellazulnak, hosszú távon csökkenhet a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.
A genetikai elemzések azt is kimutatták, hogy csökkent az egyik olyan gén aktivitása, amely a vesék nátrium-visszatartását szabályozza – ez közvetlenül befolyásolja a vérnyomást.
Számos vizsgálat további pozitív változásokat is mutatott:
-
enyhe csökkenés a szisztolés (felső) vérnyomásértékben
-
az LDL-koleszterin mérséklődése
-
kedvezőbb arány a „jó” és „rossz” koleszterin között
-
kisebb inzulinrezisztencia, ami a 2-es típusú cukorbetegség egyik korai jele
A hatások mértéke személyenként változott:
-
a túlsúlyos résztvevők inkább a zsíranyagcserében tapasztaltak javulást,
-
a karcsúbb alanyoknál erősebb gyulladáscsökkentő hatások jelentkeztek.
A bélflóra, az energiaháztartás és az anyagcsere is reagál
A bélmikrobióta is változik a rendszeres narancsléfogyasztás hatására. Olyan baktériumok szaporodtak fel, amelyek rövid szénláncú zsírsavakat termelnek – ezek fontosak az egészséges emésztéshez, a stabil vércukorszinthez és a gyulladások csökkentéséhez, írta a fitforfun.
Emellett anyagcsere-vizsgálatok kimutatták, hogy a narancslé hat a sejtek közti kommunikációra, az energiapályákra és az immunreakciókra is. Különösen a metabolikus szindrómában érintetteknél figyeltek meg javulást az érfunkcióban, ami a hosszú távú szívvédelem egyik kulcsa.
Kiknek nem ajánlott mindennap narancslevet inni?
Bár a legtöbb adat pozitív, nem mindenkinek ideális a napi fogyasztás. Óvatosság javasolt, ha:
-
cukorbeteg vagy kifejezett inzulinrezisztenciája van,
-
érzékeny a gyümölcssavakra (például gyakori gyomorégés, reflux),
-
felmerül a hisztaminintolerancia.
Ilyen esetekben a friss, rostos gyümölcs általában előnyösebb.