Nem is sejtené, mit tesz Önnel a napi narancslé – a tudósok meglepő dolgokra bukkantak

A mindennapi narancsléfogyasztás hatással lehet a szívre, a vérnyomásra, sőt még a génműködésre is. A kutatások szerint olyan változásokat indíthat el a szervezetben, amelyekről korábban nem is gondoltuk, hogy összefügghetnek vele. A narancs hatóanyagai nem csupán frissítenek: olyan biológiai folyamatokra is hatnak, amelyek befolyásolják a gyulladásokat, a vérnyomást és az energiaháztartást.

Különösen érdekes, hogy ezek a hatások nem azonnal jelentkeznek, hanem sok apró változás összeadódásából alakulnak ki heteken keresztül.

Egy vizsgálat szerint azoknál a felnőtteknél, akik két hónapon át naponta fél liter 100%-os narancslevet ittak, jelentős változások mutatkoztak az immunsejtek génműködésében. Több ezer gén reagált – főként azok, amelyek a gyulladások csökkentéséért, a vérnyomás szabályozásáért és a cukoranyagcsere irányításáért felelősek.

Hogyan támogathatja a narancslé a szívet és a vérnyomást?

A kedvező hatások egyik kulcsa a heszperidin, a narancs természetes flavonoidja. Antioxidáns, gyulladáscsökkentő tulajdonságú, és a kutatások szerint a vérnyomás mérséklésében is szerepet játszhat. Ha az erek ellazulnak, hosszú távon csökkenhet a szív- és érrendszeri betegségek kockázata.

A genetikai elemzések azt is kimutatták, hogy csökkent az egyik olyan gén aktivitása, amely a vesék nátrium-visszatartását szabályozza – ez közvetlenül befolyásolja a vérnyomást.

Számos vizsgálat további pozitív változásokat is mutatott:

enyhe csökkenés a szisztolés (felső) vérnyomásértékben

az LDL-koleszterin mérséklődése

kedvezőbb arány a „jó” és „rossz” koleszterin között

kisebb inzulinrezisztencia, ami a 2-es típusú cukorbetegség egyik korai jele

A hatások mértéke személyenként változott:

a túlsúlyos résztvevők inkább a zsíranyagcserében tapasztaltak javulást,

a karcsúbb alanyoknál erősebb gyulladáscsökkentő hatások jelentkeztek.

A bélflóra, az energiaháztartás és az anyagcsere is reagál

A bélmikrobióta is változik a rendszeres narancsléfogyasztás hatására. Olyan baktériumok szaporodtak fel, amelyek rövid szénláncú zsírsavakat termelnek – ezek fontosak az egészséges emésztéshez, a stabil vércukorszinthez és a gyulladások csökkentéséhez, írta a fitforfun.

Emellett anyagcsere-vizsgálatok kimutatták, hogy a narancslé hat a sejtek közti kommunikációra, az energiapályákra és az immunreakciókra is. Különösen a metabolikus szindrómában érintetteknél figyeltek meg javulást az érfunkcióban, ami a hosszú távú szívvédelem egyik kulcsa.

Kiknek nem ajánlott mindennap narancslevet inni?

Bár a legtöbb adat pozitív, nem mindenkinek ideális a napi fogyasztás. Óvatosság javasolt, ha:

cukorbeteg vagy kifejezett inzulinrezisztenciája van,

érzékeny a gyümölcssavakra (például gyakori gyomorégés, reflux),

felmerül a hisztaminintolerancia.

Ilyen esetekben a friss, rostos gyümölcs általában előnyösebb.