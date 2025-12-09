Ha így tárolja az uborkát, friss és ropogós marad akár 10 napig is

Nincs annál csalódást keltőbb, mint amikor egy uborkát szeretne hozzáadni a görög salátához vagy a salátakeverékünkhöz, de a hűtőben csak egy pépes csalódást találunk.

Chris Hassall, a Netex Virtual College élelmiszer-tárolási és –biztonsági szakértője rávilágít egy gyakori hibára, amelyet sok saláta rajongó elkövet, és amelynek eredményeként az uborka idő előtt megromlik. De ne aggódjon – a tárolási szokásainak kis változtatásával jelentősen megnövelheti az uborka élettartamát és ropogósságát – írja a Mirror.

Hogyan tarthatjuk frissen az uborkát

Chris azt javasolta, hogy a vágatlan uborkákat alaposan mossuk meg hideg víz alatt, majd konyhai papírral töröljük szárazra, hogy eltávolítsuk az esetleges szennyeződéseket. A pépesedés megakadályozására: az uborkákat konyhai papírtörlővel kell letörölni, mielőtt a hűtőbe tesszük őket, így felszívódik a felesleges nedvesség.

Ezenkívül a szakértő szerint a zöldséges fiókot kell használni az uborkák és paradicsomok tárolására, mivel a hűtő enyhén párásabb része segít megőrizni a ropogósságot.

A The Kitchn egy tesztje során kipróbálták az ajánlott papírtörlő-technikát, miközben a becsomagolt uborkát egy lazán lekötött hordtáskába tették. Megosztották véleményüket: „A hetedik napon az uborkák többsége még mindig kemény volt, és nem mutatott romlás jeleit.”

„Úgy tűnik, hogy a romláshoz leginkább a nedvességvesztés és a nedvességfelhalmozódás járul hozzá. Az uborkák valamilyen módon történő védelme – papírtörlőbe, műanyag fóliába csomagolás vagy zacskóba helyezés – tűnik a leghosszabb ideig tartó védelmet nyújtani.”

További tippek: saláta és szeletelt uborka tárolása

A saláták esetében is fontos a megfelelő előkészítés. Ha a zöldségeket már az öntettel együtt kevered össze, könnyen elázhatnak, és pillanatok alatt elveszítik ropogósságukat. Éppen ezért érdemes a leveleket, zöldségeket és fehérjéket külön tárolni, és csak közvetlenül fogyasztás előtt összeállítani a salátát.

A feldarabolt uborka tárolása külön figyelmet igényel. A szeleteket érdemes víz alá helyezni egy jól zárható dobozban – így elkerülheted a kiszáradást. Két-három naponta cseréld a vizet, hogy az uborka sokáig ropogós maradjon. Az öntetet pedig mindig külön edényben tárold, és csak közvetlenül tálalás előtt add hozzá a salátához.