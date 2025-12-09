Ételek, amik ronthatják a hangulatunkat

Az orvos szerint az édes italok, édes pékáruk is ebbe a kategóriába tartoznak

Megjegyezte, hogy bizonyos ételek ronthatják a hangulatunkat és depressziót okozhatnak.

„A hot dogok, hamburgerek, pizza és hasonlók klinikai depressziót válthatnak ki. Természetesen, ha nem eszi őket állandóan, csak alkalmanként, amikor éhes, és nincs más kéznél, akkor nem lesz probléma. De ne tegye őket rendszeressé az étrendjében: a gyorséttermi ételek felesleges zsírral és sóval terhelik túl a szervezetünket” – magyarázta.

Az orvos szerint az édes italok, édes pékáruk, füstölt ételek és konzervek is ebbe a kategóriába tartoznak.

A táplálkozási szakértő szerint a kávé és a csokoládé is veszélyes lehet, ha nagy mennyiségben fogyasztják.

„A vörös hús túlzott fogyasztása nagyon megterheli a gyomor-bél traktust, és hosszú ideig tart az emésztése. Továbbá a szakértők szerint a nagy mennyiségű vörös hús agressziót vált ki, és gyomorrákot is okozhat” – összegezte a szakértő, számol be a Sports.kz.