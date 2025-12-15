Életmód
Csodaszer a szív egészségéért
Csodaszer a rossz alvás és a depresszió ellen
A sáfrány gazdag erős antioxidánsokban, és segíthet javítani a hangulatot és az alvást, csökkenteni a gyulladásokat és támogatni az általános egészséget.
A sáfrány gazdag mangánforrás, egy ásványi anyag, amely hozzájárul az energia-anyagcseréhez és az immunrendszer működéséhez, írja a Verywellhealth.
1. Támogatja a mentális egészséget
A sáfrányban található krokin és szafranal vegyületek segíthetnek növelni a hangulatjavító vegyi anyagok (például a dopamin, a szerotonin és a noradrenalin) szintjét az agyban.
Kutatások kimutatták, hogy a sáfrány pozitív hatással van a szorongás és a depresszió tüneteire. Hatása hasonló lehet az antidepresszánsokéhoz.
2. Segít bizonyos szembetegségek esetén
A sáfrány védelmet nyújthat bizonyos szembetegségek ellen, és enyhítheti azok tüneteit. A kutatások azt sugallják, hogy a napi sáfránykiegészítők javíthatják a látást az időskori makuladegenerációban és a diabéteszes makulopátiában szenvedőknél, amelyek látásvesztéshez vezethetnek.
A sáfránykiegészítők szedése csökkenti a szemnyomást glaukómában vagy krónikus szembetegségben szenvedőknél, amelyek vaksághoz vezetnek.
3. Javítja az alvást
Tanulmányok kimutatták, hogy a sáfrány segíthet az alvás javításában. Egy tanulmány szerint a sáfránykezelés pozitív hatással volt az alvás időtartamára és minőségére. A kutatók úgy vélik, hogy a sáfrány a melatoninszint növelésével és az agy alvással kapcsolatos receptorainak aktiválásával fejtheti ki hatását .
4. Előnyök a szív egészségére
Tanulmányok kimutatták, hogy a sáfrány erősíti a keringési rendszert, segítve a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentését. A sáfrány a következőket is csökkentheti:
- vérnyomás;
- vércukorszint;
- összkoleszterin;
- „rossz” koleszterin.
Tanulmányok kimutatták, hogy a sáfrány kiegészítő kezelésként szolgálhat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és támogatásában.
5. Elősegíti a testsúlyszabályozást
Tanulmányok kimutatták, hogy a serdülők, az elhízott emberek és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, akik napi sáfrányt szedtek, képesek voltak csökkenteni a testsúlyszabályozást befolyásoló tényezőket, például:
- étvágy;
- testsúly;
- derékkörfogat.
Mi a sáfrány?
A sáfrány egy enyhén édes ízű fűszer, amelyet tésztához, rizshez, pörköltekhez, desszertekhez és italokhoz adhatunk. A sáfrányt főzhetjük és teának is fogyaszthatjuk.