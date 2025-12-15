Csodaszer a szív egészségéért

A sáfrány többek között csodaszer azok számára, akik rosszul alszanak, vagy hajlamosak a depresszióra.

A sáfrány, a krókuszvirágból származó fűszer, ez a világ legdrágább fűszere

A sáfrány gazdag erős antioxidánsokban, és segíthet javítani a hangulatot és az alvást, csökkenteni a gyulladásokat és támogatni az általános egészséget.

A sáfrány gazdag mangánforrás, egy ásványi anyag, amely hozzájárul az energia-anyagcseréhez és az immunrendszer működéséhez, írja a Verywellhealth.

1. Támogatja a mentális egészséget

A sáfrányban található krokin és szafranal vegyületek segíthetnek növelni a hangulatjavító vegyi anyagok (például a dopamin, a szerotonin és a noradrenalin) szintjét az agyban.

Kutatások kimutatták, hogy a sáfrány pozitív hatással van a szorongás és a depresszió tüneteire. Hatása hasonló lehet az antidepresszánsokéhoz.

2. Segít bizonyos szembetegségek esetén

A sáfrány védelmet nyújthat bizonyos szembetegségek ellen, és enyhítheti azok tüneteit. A kutatások azt sugallják, hogy a napi sáfránykiegészítők javíthatják a látást az időskori makuladegenerációban és a diabéteszes makulopátiában szenvedőknél, amelyek látásvesztéshez vezethetnek.

A sáfránykiegészítők szedése csökkenti a szemnyomást glaukómában vagy krónikus szembetegségben szenvedőknél, amelyek vaksághoz vezetnek.

3. Javítja az alvást

Tanulmányok kimutatták, hogy a sáfrány segíthet az alvás javításában. Egy tanulmány szerint a sáfránykezelés pozitív hatással volt az alvás időtartamára és minőségére. A kutatók úgy vélik, hogy a sáfrány a melatoninszint növelésével és az agy alvással kapcsolatos receptorainak aktiválásával fejtheti ki hatását .

4. Előnyök a szív egészségére

Tanulmányok kimutatták, hogy a sáfrány erősíti a keringési rendszert, segítve a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentését. A sáfrány a következőket is csökkentheti:

vérnyomás;

vércukorszint;

összkoleszterin;

„rossz” koleszterin.

Tanulmányok kimutatták, hogy a sáfrány kiegészítő kezelésként szolgálhat a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és támogatásában.

5. Elősegíti a testsúlyszabályozást

Tanulmányok kimutatták, hogy a serdülők, az elhízott emberek és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, akik napi sáfrányt szedtek, képesek voltak csökkenteni a testsúlyszabályozást befolyásoló tényezőket, például:

étvágy;

testsúly;

derékkörfogat.

Mi a sáfrány?

A sáfrány egy enyhén édes ízű fűszer, amelyet tésztához, rizshez, pörköltekhez, desszertekhez és italokhoz adhatunk. A sáfrányt főzhetjük és teának is fogyaszthatjuk.