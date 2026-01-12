Kiderült, milyen mellékhatásai lehetnek a tartósítószereknek

Egyes gyakran alkalmazott tartósítószerek összefüggésbe hozhatóak több daganattípus és a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kockázatával – írta a CNN két francia tanulmány alapján.

A cikk szerint a NutriNet-Santé nevű, 2009 óta futó vizsgálat adataira támaszkodtak: a résztvevők online, márkaszintű 24 órás étrendi naplóit vetették össze a francia egészségügyi rendszerben tárolt orvosi adatokkal.

A kutatók mintegy 105 ezer, 2009-ben még daganatmentes embert követtek akár 14 éven át, és 58 tartósítószer hatását vizsgálták. A CNN szerint a több „általában biztonságosnak” minősített adaléknál találtak kapcsolatot a rák kockázatával, köztük a feldolgozott húsokban gyakori nátrium-nitritnél (prosztatarák-kockázat növekedése), a kálium-nitrátnál, bizonyos szorbátoknál (például kálium-szorbát), a kálium-metabiszulfitnál, valamint acetátoknál és ecetsavnál. Hozzátették: a WHO régóta rákkeltőként tartja számon a feldolgozott húsokat, amit különösen a vastagbélrákkal hoztak összefüggésbe.

A Nature Communications folyóiratban megjelent, 2-es típusú cukorbetegséggel foglalkozó tanulmány ugyanakkor közel 109 ezer, a vizsgálat indulásakor diabéteszmentes résztvevő adatait elemezte. A CNN szerint a legmagasabb tartósítószer-beviteli csoportban több adalék közel 50 százalékkal magasabb cukorbetegség-kockázattal járt együtt; az átfedő „kockázatos” listán szerepelt többek között a kálium-szorbát, a kálium-metabiszulfit, a nátrium-nitrit, az ecetsav és a nátrium-acetát, valamint külön említik a kalcium-propionátot is.

A szerzők ezzel együtt óvatosságra intenek, mert megfigyeléses kutatásokról van szó, így az ok-okozatot nem bizonyítják. A cikkben megszólaló szakértők ugyanakkor azt mondták, az eredmények újabb érvként szolgálhatnak a friss, minimálisan feldolgozott élelmiszerek előnyben részesítése mellett, és felvetik az adalékanyag-szabályozás felülvizsgálatának szükségességét is.