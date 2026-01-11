Miért ne igyunk alkoholt gyümölcslével?

Az orvos elmagyarázta, hogy az alkohol és az édes italok kombinációja, különösen, ha az alkohol buborékokat tartalmaz, sokkoló szénhidrátot eredményez. Édesített vízzel kombinálva az alkohol gyorsabban kerül a májsejtekbe. Ezenkívül ez a fajta ital maga is meglehetősen súlyos terhelést hoz létre az emésztőszerveken a nagy toxicitás miatt – jelentette a Sports.kz a Paragraph-ra hivatkozva.

„Itt mindig számít, hogy milyen dózisú és minőségű az alkohol és a cukrok kombinációja. Beleértve az erős italokat, mint például a vodka vagy a rum. Kiderül, hogy egyszerűen nem tudunk ilyen mennyiségű szénhidrátot megemészteni, nagyon gyorsan zsírt állítanak elő és összegyűlnek a májban. Ha valakinek nem bontja jól a szervezete az alkoholt, jobban teszi, ha inkább vízzel hígítja.” – mondta Dianova.