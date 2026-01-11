2026. január 11., vasárnap

Előd

Egészség

Miért ne igyunk alkoholt gyümölcslével?

Az orvos azt tanácsolja, inkább higítsuk a koktélt vízzel

 2026. január 11. vasárnap. 0:32
A népszerű alkoholfogyasztási szokás a májra nagyobb terhelést okozhat, figyelmeztetett Nuria Dianova orvos-dietetikus.

Miért ne igyunk alkoholt gyümölcslével?
Aki nagyon nem bírja az alkoholt, válassza inkább az alkoholmentes koktélt
Fotó: AFP/NurPhoto/Artur Widak

Az orvos elmagyarázta, hogy az alkohol és az édes italok kombinációja, különösen, ha az alkohol buborékokat tartalmaz, sokkoló szénhidrátot eredményez. Édesített vízzel kombinálva az alkohol gyorsabban kerül a májsejtekbe. Ezenkívül ez a fajta ital maga is meglehetősen súlyos terhelést hoz létre az emésztőszerveken a nagy toxicitás miatt – jelentette a Sports.kz a Paragraph-ra hivatkozva.

„Itt mindig számít, hogy milyen dózisú és minőségű az alkohol és a cukrok kombinációja. Beleértve az erős italokat, mint például a vodka vagy a rum. Kiderül, hogy egyszerűen nem tudunk ilyen mennyiségű szénhidrátot megemészteni, nagyon gyorsan zsírt állítanak elő és összegyűlnek a májban. Ha valakinek nem bontja jól a szervezete az alkoholt, jobban teszi, ha inkább vízzel hígítja.” – mondta Dianova.

