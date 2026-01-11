Kinek jó a téli séta?

A téli séták nem mindenki számára jók. Egyes betegségekben a hidegben való tartózkodás veszélyes lehet az egészségre.

Fotó: Tiina & Geir / Connect Images / Connect Images via AFP

A három éves kor alatti a gyermekek -15 ° C-os hidegben csak rövid ideig tartózkodjanak

Dr. Svetlana Burnatskaya felhívja a figyelmet arra, mely betegségek esetén ne tartózkodjunk hosszú ideig a szabadban, ha mínuszra fordul az időjárás. Tehát jobb, ha teljesen elhagyjuk a hosszú sétákat a szívelégtelenségben, súlyos artériás hipertóniában (180/110 Hgm feletti nyomás), valamint a hidegre való túlérzékenységben szenvedők esetében.

A különleges óvatosságot igényel, ha súlyos hörgő asztma, közelmúltban átélt szívroham (kevesebb, mint hat hónappal ezelőtt) vagy a 38 ° C feletti hőmérsékletű akut fertőző betegségek valamelyike áll fenn.

„Ha betegek vagyunk, ne menjünk ki a szabadba - mondta Burnatskaya.

Az orvos különös figyelmet fordított a kockázati csoportokra. A hipotermia és az elesés veszélye miatt 75 év feletti idős emberek számára csak −10 °C feletti hőmérsékleten ajánlott a szabadban tartózkodni. A három év alatti gyermekeknek hosszú ideig -15 ° C alatti hőmérsékleten nem szabad kint lenniük – írta meg a Sports.kz.