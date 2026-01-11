Hogyan aludhatunk el gyorsan?

Elalvás előtt egy órával már ne nyomkodjuk a telefonunkat

Az orvos a következő tanácsokat adja:

Csak akkor feküdjünk le, ha aludni akarunk, és nem akkor, amikor úgy döntünk, hogy itt az ideje.

Ahhoz, hogy jobban, hamarabb elaludjunk, a nap folyamán ne iktassunk be plusz pihenőt. Más szóval, az alvást meg kell érdemelni. A jó alváshoz segít a sport vagy egy kiadós séta.

Reggel nem feküdjünk túl sokáig az ágyban, és nem aludjunk napközben, és akkor nem lesz gondunk az esti elalvással.

Ne igyunk koffeintartalmú italokat (a tea is vonatkozik rájuk) délután 14 óra után.

Próbáljuk meg befejezni a munkát 4 órával a lefekvés előtt, hogy az agy pihenhessen.

Vacsorát 3-4 órával lefekvés előtt együnk, semmiképpen ne terheljük nehéz ételekkel a gyomrunkat.

3 órával lefekvés előtt lehetőség szerint ne igyunk alkoholos italokat.

Egy órával elalvás előtt tegyük félre a mobilokat, laptopot. A kékes fény zavarják a melatonin termelését - az alvási hormon, a hírek, videók túlizgatják az agyat.

Lefekvés előtt olvassunk, ez enyhíti a stresszt és elvonja a napközbeni dolgainkról a figyelmet.

A forró zuhany lefekvés előtt segít ellazulni és könnyebben elaludni.

15-20 perccel lefekvés előtt szellőztessük jól át a hálószobát, a friss levegőben könnyebben elalszunk – hívja fel a figyelmet a Sports.kz az Aif.ru-ra hivatkozva.