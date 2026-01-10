Az infarktus első jelei férfiaknál

A mellkasi fájdalom csak az egyik jele a közelgő infarktusnak, a férfiaknál ennél jóval több, könnyen félreérthető tünet is megjelenhet. Ezek időben felismerve akár életet is menthetnek.

Szívinfarktus akkor következik be, amikor a szívizom vérellátása hirtelen olyan mértékben csökken vagy megszűnik, hogy annak egy része már nem kap elegendő oxigént. A Mayo Clinic leírása alapján az így kialakuló oxigénhiány a szívizom károsodását vagy elhalását okozza, ami életveszélyes állapot. A gyors felismerés és az időben megkezdett kezelés növeli a túlélés esélyét és csökkenti a maradandó károsodást.

Magyarországon évente mintegy 30 ezer akut miokardiális infarktust diagnosztizálnak. Bár a szívroham nőknél is előfordulhat, a férfiaknál gyakoribb, főleg időskorban. Esetükben jóval gyakrabban jelentkeznek a klasszikus tünetek.

Tipikus tünetek

A szívinfarktus nem mindig váratlanul csap le, sok esetben korábbi, enyhébb tünetek jelzik a közeledő veszélyt. Ezeket nem szabad elbagatellizálni, mert a korai felismerés életet menthet. Vegyük sorra, mi utalhat infarktusra.

Mellkasi fájdalom vagy erős nyomásérzés (ez a leggyakoribb tünet): ez több percen át is fennállhat, vagy eltűnik, és újra megjelenik. Ez a fájdalom gyakran úgy írható le, mint egy szorítás vagy nehezebb súly érzése a mellkasban.

A fájdalom átterjedhet a vállakba, karokba (különösen a bal karba), a nyakba, az állkapocsba, vagy akár a hátba is.

Légszomj: légzés nehezítettsége a mellkasi tünetekkel vagy anélkül is jelentkezhet. Ez különösen akkor figyelmeztető, ha hirtelen, váratlanul lép fel, vagy nyugalmi állapotban is fennáll.

Verejtékezés: hideg, fokozott izzadás, szédülés.

Gyengeség, kimerültség, amely hirtelen jelentkezik.

Hányinger, hányás.

Előfordul, hogy a test már napokkal, vagy akár hetekkel előre jelez, ilyenkor még van lehetőség a megelőzésre. Enyhébb, időszakos mellkasi diszkomfort, légszomj, fáradtság vagy szorító érzés fizikai terhelésre is lehet intő jel.

Mikor kell azonnal orvoshoz fordulni?

Ha a fenti tüneteket észleljük, azonnal forduljunk orvoshoz vagy hívjunk mentőt! Még ha nem is vagyunk benne biztosak, hogy infarktusunk van, a gyors orvosi vizsgálat és kezelés jelentősen csökkenti a szívizom károsodásának mértékét – írta meg a hazipatika.com.

Előzzük meg a bajt