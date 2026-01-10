Egészség
Rejtett vegyületek a kávéban
A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala, de úgy tűnik, még mindig tartogat meglepetéseket. Egy friss tanulmány rávilágított, hogy a pörkölt kávéban korábban ismeretlen vegyületek bújnak meg, amelyek képesek gátolni egy, a vércukorszint szabályozásához kapcsolódó kulcsfontosságú enzimet.
A Beverage Plant Research folyóiratban publikált kutatás során a tudósok három olyan speciális vegyületet azonosítottak, amelyek erősen gátolták az úgynevezett α-glükozidáz enzim működését. Ez az enzim bontja le az emésztés során a szénhidrátokat, ami megemeli a vércukorszintet.
Kávé a cukorbetegség ellen: hatékonyabb lehet, mint a gyógyszerek?
A felfedezés azért is rendkívüli, mert ezen enzim blokkolása segíthet megfékezni az étkezések utáni hirtelen vércukorszint-kiugrásokat. A laboratóriumi vizsgálatok során a kávéból kivont új vegyületek (melyeket kaffaldehideknek neveztek el) meglepően jól teljesítettek.
A kutatók megállapították, hogy gátló hatásuk még az akarbóznál – egy klinikailag gyakran felírt cukorbetegség elleni gyógyszernél – is erőteljesebb volt.
A jótékony hatású anyagok megtalálása nem volt egyszerű feladat, mivel a kávé kémiailag rendkívül összetett, és a hagyományos módszerekkel nehéz belőle kinyerni az egyes összetevőket. A kutatók ezért a legmodernebb technológiákat, köztük mágneses magrezonanciát (NMR) és tömegspektrometriát vetettek be, hogy „átvilágítsák” a pörkölt kávészemeket.
Ez a csúcstechnológiás módszer tette lehetővé, hogy a csak nyomokban előforduló, ritka bioaktív molekulákat is azonosítsák.
Az eredmények új távlatokat nyithatnak a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében és megelőzésében. A kutatás alapján a jövőben olyan kávéból származó „funkcionális élelmiszereket” vagy étrend-kiegészítőket fejleszthetnek ki, amelyek célzottan segítik a szervezet cukoranyagcseréjét.
A szakemberek következő lépése az lesz, hogy tovább vizsgálják ezeket a vegyületeket, és felmérjék biztonságosságukat, valamint hatékonyságukat az élő szervezetben is.