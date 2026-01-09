Egészségügyi mintaprogram indult Gödöllőn

Átfogó egészségügyi mintaprogramot indított a Semmelweis Egyetem Gödöllő térségében az ott élők egészségi állapotának javítása érdekében – jelentették be pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta, tavaly szeptemberben a Semmelweis Egyetem vette át a gödöllői szakrendelő fenntartását, ezzel párhuzamosan jelentős fejlesztések indultak el: néhány hónap alatt 20 százalékkal, heti 105 órával nőtt a szakorvosi órák száma, 50 százalékkal nőtt a laborellátások száma, új eszközök – ultrahang-berendezés, röntgen, fogászati röntgen – érkeztek, valamint sportorvosi ellátás is indul a környékbeli mintegy 10 ezer sportoló részére.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora közölte, a gödöllői mintaprogram célja az egészségben töltött évek számának növelése, a megelőzés megerősítése az alapellátásban és olyan jó gyakorlatok kialakítása, amelyek később országos szinten is alkalmazhatók lesznek.