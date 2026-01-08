Ezek a táplálék-kiegészítők okozhatnak álmatlanságot

Ha mindent megteszünk a jobb alvásért – kevesebb koffeint fogyasztunk, betartjuk az esti rutint, mégis forgolódunk éjszaka –, érdemes új irányból megvizsgálni a problémát. Az inszomnia hátterében ugyanis meglepően gyakran a mindennap szedett táplálék-kiegészítők állnak.

Vitaminokra minden szervezetnek szüksége van, de nem mindegy, hogy mikor és mennyit szedünk be belőle

Az alvás minősége alapvetően befolyásolja a közérzetet, az energiaszintet és az egészséget, mégis sokaknak okoz problémát a pihentető alvás. Az inszomnia és más alvászavarok okai nem mindig egyértelműek: előfordulhat, hogy nem a stressz, a képernyőhasználat vagy a késői vacsora a hibás, hanem bizonyos étrend-kiegészítők. Egyes hatóanyagok ugyanis felboríthatják az alvás-ébrenlét ciklus finom egyensúlyát, és rossz alváshoz vezethetnek.

Inszomnia: hogyan hatnak a táplálék-kiegészítők az alvásra?

Az elalváshoz az idegrendszernek „le kell lassulnia”: csökken az éberséget fokozó neurotranszmitterek szintje, miközben nő a melatonin termelése, amely az alvás egyik kulcshormonja. Bizonyos táplálék-kiegészítők azonban megzavarhatják ezt a természetes folyamatot, ami álmatlansághoz vagy töredezett alváshoz vezethet.

Az energiaszintet, koncentrációt vagy stressztűrést fokozó összetevők nappal hasznosak lehetnek, ám hatásuk több óráig is eltarthat. Ha rossz időpontban vagy túl nagy dózisban szedjük őket, könnyen okozhatnak alvászavart.

Táplálék-kiegészítők, amelyek ébren tarthatnak

Koffeintartalmú készítmények

A koffein az egyik legismertebb tényező az álmatlanság okai között, de sokan nem is sejtik, hogy nem csak a kávéban van jelen. Számos étrend-kiegészítő – például edzés előtti formulák, fogyókúrás vagy „energizáló” termékek – tartalmaz rejtett koffeinforrásokat, mint a guarana, a yerba mate, a zöld tea kivonat vagy a kóladió. Ezek a hatóanyagok összeadódhatnak a napközben elfogyasztott kávéval vagy teával, és estére is aktív állapotban tarthatják az idegrendszert, megnehezítve az elalvást.

Adaptogének: rodiola és ginzeng

Az adaptogéneket gyakran ajánlják stressz ellen és teljesítményfokozásra, ám ezek nem segítik a nyugodt pihenést. A rodiola és egyes ginzengfajták serkenthetik az idegrendszert, fokozhatják az éberséget, ami délutáni vagy esti szedés esetén nyugtalanságot és elalvási nehézséget okozhat. Azok számára, akik hajlamosak az álmatlanságra vagy eleve rossz alvással küzdenek, ezek a készítmények különösen problémásak lehetnek.

Agyserkentő és fókuszt támogató kiegészítők

A koncentrációt javító étrend-kiegészítők – például az L-tirozin vagy a DMAE – az idegrendszer „készenléti állapotát” fokozzák. Bár nappal javítják a teljesítményt, délután vagy este szedve megzavarhatják az elalvást, sőt élénk álmokat vagy felszínes alvást is okozhatnak.

D-vitamin – nem mindegy, mikor

A D-vitamin fontos az immunrendszer és a csontok egészségéhez, ugyanakkor kapcsolatban áll a cirkadián ritmussal is. Nagyobb dózisban, különösen esti bevétel esetén, csökkentheti a melatonin termelést, ami az álmatlanság egyik kiváltó tényezője lehet. Éppen ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy a D-vitamint reggel vegyük be.

Tippek a jobb alváshoz

Ha alvásproblémákkal küzdünk, ezek az egyszerű szokások segíthetnek:

Tartsunk rendszeres lefekvési és ébredési időt, hogy támogassuk az alvás-ébrenlét ciklus működését.

Lefekvés előtt csökkentsük a fényeket és a képernyőhasználatot.

Figyeljünk oda a délutáni koffeinbevitelre, nehéz ételekre és intenzív edzésre.

Gondoljuk át, milyen táplálékkiegészítőket és mikor szedünk.

Tartós panaszok esetén kérjük szakember – orvos vagy gyógyszerész – segítségét.

Ha rendszeresen forgolódunk éjszaka, nem árt felülvizsgálni a napi rutint – különösen az étrend-kiegészítőket. Az energizáló és agyserkentő hatóanyagok könnyen felboríthatják a szervezet természetes ritmusát, és hozzájárulhatnak az inszomnia, az alvászavarok és a rossz alvás kialakulásához. A tudatos időzítés és a megfelelő adagolás sokszor már önmagában is jelentős javulást hozhat – írta meg a mindmegette.hu.