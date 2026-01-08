Egészség
Azonnal hagyjon fel ezzel a reggelivel – infarktust kockáztat vele
Veszélyesebb lehet, mint gondolná
Umnov szerint hasonló hatása van az omlettnek, valamint a gyakori keménytojás-fogyasztásnak is.
Ennek oka a tojás magas koleszterintartalma, amely érelmeszesedéses elváltozásokat idézhet elő, az artériák beszűküléséhez és a szervek romló vérellátásához vezetve. Ez pedig szívinfarktust és más szív- és érrendszeri szövődményeket okozhat.
„A tojások magas zsírtartalma hozzájárulhat az úgynevezett intersticiális zsír felhalmozódásához a szervekben, ami szintén egészségügyi kockázati tényező. Emellett a nem megfelelő hőkezelésű tojások – például a folyós rántotta kenyérrel való fogyasztása – szalmonellafertőzés veszélyét is magában hordozza, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent” – hangsúlyozta az orvos.