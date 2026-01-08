2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Egészség

Azonnal hagyjon fel ezzel a reggelivel – infarktust kockáztat vele

Veszélyesebb lehet, mint gondolná

MH
 2026. január 8. csütörtök. 10:09
Megosztás

A Közoktatási Állami Egyetem orvosi karának sebészeti tanszékén oktató Alekszandr Umnov a világszerte népszerű reggeli, a hagyományos rántotta rejtett hatásáról beszélt. Mint kiderült, ennek az ételnek a mindennapos reggeli fogyasztása szívinfarktus kialakulásához vezethet, írta az EAdaily.

Azonnal hagyjon fel ezzel a reggelivel – infarktust kockáztat vele
Képünk illusztráció
Fotó: foodcollection via AFP/Mood4Food/Roulier/Turiot

Umnov szerint hasonló hatása van az omlettnek, valamint a gyakori keménytojás-fogyasztásnak is.

Ennek oka a tojás magas koleszterintartalma, amely érelmeszesedéses elváltozásokat idézhet elő, az artériák beszűküléséhez és a szervek romló vérellátásához vezetve. Ez pedig szívinfarktust és más szív- és érrendszeri szövődményeket okozhat.

„A tojások magas zsírtartalma hozzájárulhat az úgynevezett intersticiális zsír felhalmozódásához a szervekben, ami szintén egészségügyi kockázati tényező. Emellett a nem megfelelő hőkezelésű tojások – például a folyós rántotta kenyérrel való fogyasztása – szalmonellafertőzés veszélyét is magában hordozza, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent” – hangsúlyozta az orvos.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink