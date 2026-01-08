Azonnal hagyjon fel ezzel a reggelivel – infarktust kockáztat vele

A Közoktatási Állami Egyetem orvosi karának sebészeti tanszékén oktató Alekszandr Umnov a világszerte népszerű reggeli, a hagyományos rántotta rejtett hatásáról beszélt. Mint kiderült, ennek az ételnek a mindennapos reggeli fogyasztása szívinfarktus kialakulásához vezethet, írta az EAdaily .

Umnov szerint hasonló hatása van az omlettnek, valamint a gyakori keménytojás-fogyasztásnak is.

Ennek oka a tojás magas koleszterintartalma, amely érelmeszesedéses elváltozásokat idézhet elő, az artériák beszűküléséhez és a szervek romló vérellátásához vezetve. Ez pedig szívinfarktust és más szív- és érrendszeri szövődményeket okozhat.

„A tojások magas zsírtartalma hozzájárulhat az úgynevezett intersticiális zsír felhalmozódásához a szervekben, ami szintén egészségügyi kockázati tényező. Emellett a nem megfelelő hőkezelésű tojások – például a folyós rántotta kenyérrel való fogyasztása – szalmonellafertőzés veszélyét is magában hordozza, ami komoly egészségügyi kockázatot jelent” – hangsúlyozta az orvos.