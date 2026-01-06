Megnevezték a legkárosabb alkoholt

Vera Szerezsin orvos szerint az alkoholfogyasztás legveszélyesebb módja a különböző típusú alkoholos italok keverése. Azért, hogy az alkohol valamivel kevésbé legyen káros, mértékkel és mindig étellel ajánlott fogyasztani.

„Bármilyen mennyiségű alkohol káros a szervezetre. Továbbá, mindenkinek más a méregtelenítő rendszere: az alkohol feldolgozásának sebessége és hatékonysága nagyban változik. Egyeseknél már egyetlen pohár bor vagy pezsgő is jelentős terhet róhat a májra” – figyelmeztetett az orvos.

Szerinte a májra és a hasnyálmirigyre nehezedő legnagyobb terhelést a különböző alkoholos italok együttes fogyasztása jelenti, különösen, ha az erős alkoholt szénsavas italokkal keverik. A szén-dioxid – magyarázta az orvos – felgyorsítja az alkohol felszívódását, aminek következtében az etanol gyorsabban és nagyobb mennyiségben kerül a véráramba, drámaian növelve a méregtelenítő szervekre és a szív- és érrendszerre gyakorolt ​​toxikus hatásokat.

„A különböző alkoholos italok eltérő mennyiségű alkoholt tartalmaznak – olyan anyagokat, amelyeket a szervezet másképp dolgoz fel. Az italok keverése exponenciálisan növeli a máj enzimrendszereinek terhelését, és előfordulhat, hogy a máj nem képes megbirkózni a méregtelenítéssel” – tette hozzá. „Fontos megjegyezni, hogy az alacsony alkoholtartalmú italoknak is lehet kifejezett toxikus hatásuk, különösen keverés vagy nagy mennyiségben fogyasztás esetén. Egy viszonylag kevésbé káros lehetőség, ha egyetlen alkoholos italt fogyasztunk keverés nélkül, mértékkel és mindig étellel”, olvasható a Sports.kz oldalán.