Ez történik a testünkkel, ha abbahagyjuk a húsevést

A húsról való lemondás sejtek szintjén változtatja meg a szervezetet: csökken a koleszterinszint, javul az emésztés és az anyagcsere. Megfelelő étrend-pótlás nélkül azonban megnő a fehérje-, vas- és B12-vitamin-hiány kockázata.

Amikor lemondunk a húsról, megváltoznak a vásárlási szokásaink, és az étlap hirtelen több figyelmet igényel.

Ha néhány napnál tovább kerüljük a húsevést, a testünk olyan módon kezd el reagálni, ami messze túlmutat az akaraterőn vagy a megszokáson. Körülbelül egy hónap múlva megváltoznak az ízlelőbimbóink és az étvágyunk.

Egy PubMeden megjelent tanulmány olyan embereket követett nyomon, akik rövid ideig tartózkodtak a hústól.

Eliza Becker, az Oxfordi Egyetem kutatója a BBC-nek elmondta, hogy minél több húst tudtak az emberek kiiktatni az étrendjükből, annál jobban fokozódott az iránta érzett ellenszenvük. Ez a hatás felerősödik, ha a húst következetesen kiiktatják az étrendjükből.

Milyen jelek mutatkoznak?

Az első észrevehető változások gyakran az emésztésben jelentkeznek. Néhány napon belül a bélbaktériumok megváltoznak, elősegítve a rostokon, és nem az állati fehérjéken táplálkozó mikrobák fejlődését.

Ez javíthatja a bélrendszer egészségét és csökkentheti a húsban található bizonyos baktériumokkal kapcsolatos gyulladásos markereket. A fogyás is gyakori, mivel a rostban gazdag ételek segítenek az embereknek jóllakottságérzetet érezni, miközben kevesebb kalóriát fogyasztanak.

A vegetáriánus és vegán étrendek alacsonyabb vérnyomással, jobb vércukorszint-szabályozással és alacsonyabb koleszterinszinttel járnak.

Hatás az immunrendszerre

Az immunrendszer is képes reagálni az ilyen változásokra a szervezetben. A rövid távú vegán étrendek csökkent gyulladással és fokozott vírusellenes aktivitással járnak.

Fontos megérteni, hogy a húsról való lemondás nem feltétlenül javítja az egészséget. A steak ultra-feldolgozott alternatívákkal való helyettesítése számos előnyét semmissé teheti. A hosszú távú húsmentes étrendek során figyelmet kell fordítani az olyan tápanyagokra is, mint a B12-vitamin, a vas és az omega-3 zsírsavak, számol be a Sports.kz.