Tíz jel, ami időben figyelmeztet

A cukorbetegség sokáig tünetmentes maradhat, ezért gyakran csak a szövődmények megjelenésekor ismerik fel. A korai jelek felismerése azonban kulcsfontosságú: a korai életmódbeli és orvosi beavatkozás javíthatja az életminőséget és csökkentheti a szövődmények kockázatát. Ismerjük meg, mire érdemes figyelni.

Fokozott szomjúság és gyakori vizelés

A magas vércukorszint miatt a szervezet több vizet veszít, ami fokozott szomjúságot és gyakori vizelési ingert eredményez. Ezek a tünetek gyakran az első jelek között jelennek meg.

Fáradtság és koncentrációs nehézségek

A sejtek energiaellátása zavart szenved, ha a glükóz nem jut el megfelelően a sejtekbe. Ennek következménye lehet a tartós fáradtság, levertség és koncentrációs problémák.

Homályos látás

A vércukorszint ingadozása hatással lehet a szemlencsére, ami átmeneti homályos látást okozhat. Ha gyakran tapasztaljuk, érdemes ellenőriztetni a vércukrot.

Lassú sebgyógyulás

A cukorbetegség befolyásolja a vérkeringést és az immunrendszer működését, ezért a kisebb sérülések, vágások is lassabban gyógyulhatnak.

Folyamatos éhségérzet

A sejtek elégtelen energiaellátása miatt a szervezet fokozott éhségérzetet jelez, ami gyakran súlygyarapodással vagy változó étvággyal párosul.

Gyakori fertőzések

A legyengült immunrendszer és a magas vércukorszint kedvez a gombás és bakteriális fertőzések kialakulásának, például a húgyúti fertőzéseknek.

Zsibbadás, bizsergés a végtagokban

A magas vércukorszint hosszú távon idegkárosodást okozhat, ami zsibbadással, bizsergéssel jelentkezik főként a láb és kéz ujjain.

Bőr- és szájüregi problémák

A cukorbetegség fokozza a bőrfertőzések, gyulladások és a szájüregi problémák kialakulásának kockázatát.

Hirtelen testsúlyváltozás

Tartósan magas vércukorszint esetén előfordulhat hirtelen fogyás vagy súlyvesztés, különösen indokolatlan étkezés mellett.

Hangulatingadozások

A vércukorszint ingadozása hatással van az idegrendszerre is, ami ingerlékenységhez, levertséghez vagy hangulatingadozásokhoz vezethet.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha több tünet is jelentkezik egyszerre, mindenképp javasolt a háziorvosi vagy diabetológiai kivizsgálás. A korai diagnózis lehetővé teszi a személyre szabott életmód- és gyógyszeres kezelést, és csökkenti a későbbi szövődmények kockázatát - írta meg a hazipatika.com.