 2026. január 3. szombat. 0:07
„Az újévi ünnepek után biokémiai vérvizsgálatra van szükség” – mondta Anasztázia Lozikova, a Moszkvai Területi Egészségügyi Minisztérium Krasznogorszki Kórházának háziorvosa.

Az újévi ünnepek után biokémiai vérvizsgálatot kell végezni
Fotó: AFP/Science Photo Library/LDA/Science Photo Librar/PeakStock

Hangsúlyozta, hogy ez a tanulmány a máj állapotát fogja megmutatni.

„A kivizsgálás egyik kulcsfontosságú lépése a biokémiai vérvizsgálat. Az ünnepek után különös figyelmet fordítanak a májfunkciós tesztekre: ALT, AST, bilirubin és gamma-glutamil-transzferáz. A máj reagál először a túlzott alkoholfogyasztásra és a zsíros ételekre, és a változások kifejezett tünetek hiányában is fennállhatnak” – tette hozzá Lozikova.

A szakértő hangsúlyozta a szénhidrát-anyagcsere mutatóinak felmérésének fontosságát - írja a Sport.kz. Ez a teszt lehetővé teszi a glükóz és a glikált hemoglobin szintjének meghatározását, különösen a túlsúlyos, örökletes cukorbetegségre hajlamos betegeknél – összegezte az orvos.

