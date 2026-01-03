Ne hagyja, hogy a hasmenés tönkretegye a napot

Ha az emésztőrendszerünkbe számára kellemetlen dolog kerül, gyakran „hasmenéssel”, híg széklettel védekezik, vagyis mielőbb szabadulni igyekszik az adott anyagtól. De vírusfertőzés is kiválthatja ezt a tünetet. Ez nem feltétlen olyan állapot, ami gyógyszert igényelne, van viszont sok minden, amit megtehetünk otthoni körülmények közt is, hogy jobban érezzük magunkat.

Hasmenés esetén a bélrendszerünk tisztul az esetleges méreganyagoktól. Így a cél nem mindig az azonnali „leállítás”, hanem a szervezet védelme a kiszáradástól és az irritáció csökkentése.

Folyadékpótlás – a legfontosabb lépés

A hasmenés legnagyobb veszélye a folyadék- és elektrolitvesztés. Ezért ilyenkor igyunk gyakran, kis kortyokban. A sima víz önmagában nem mindig elég.

Jó választás lehet egy enyhén sós leves, házi rehidráló ital (1 liter víz, 6 teáskanál cukor, fél teáskanál só), cukormentes gyógytea. Természetesen kerülendők az alkohol, a koffein, a szénsavas italok, de még a gyümölcslevek is.

Kímélő étrend – amit a bél „elfogad”

A klasszikus, bizonyítottan hatékony diéta az, amely kizárólag a következőket tartalmazza: banán, rizs (főtt, sózva), alma (reszelve vagy almapüré formában), pirítós, főtt sárgarépa és krumpli. Ezek segítenek megkötni a folyadékot és nyugtatják a bélfalat.

Kerülendők a zsíros, fűszeres fogások, a tej és a tejtermékek, a nyers zöldségek és a cukros édességek.

Probiotikumok természetes forrásból

Később a bélflóra egyensúlyának helyreállítása gyorsíthatja a gyógyulást. Gyógyszer nélkül is segíthet egy kis élőflórás natúr joghurt (ha tolerálja a szervezetünk), kefir, fermentált ételek kis mennyiségben. Mindezek különösen hasznosak fertőzés vagy antibiotikum utáni hasmenésnél.

Gyógyteák, amelyek valóban hatnak

Bizonyos gyógynövények összehúzó és gyulladáscsökkentő hatásúak. Közülük is a leghatékonyabbnak bizonyultak: a fekete tea (csersavtartalma miatt, citrom nélkül), a kamillatea (nyugtatja a bélfalat), a borsmentatea (csökkenti a görcsöket). Ám napi 2–3 csészénél több nem szükséges ezekből sem.

Pihenés és meleg

A bélrendszer működése szorosan kapcsolódik az idegrendszerhez. Ezért ilyenkor hasznos lehet az ágynyugalom, egy melegvizes palack a hasra és persze mindenféle stressz csökkentése (ez különösen igaz stresszhez, menstruációhoz vagy idegi eredethez kapcsolódó hasmenésnél).

Orvosi vizsgálat szükséges, ha: – a hasmenés 2–3 napnál tovább tart – magas láz vagy véres széklet jelentkezik – erős hasi fájdalom társul hozzá – kisgyermeknél, idősnél vagy várandósnál alakul ki – kiszáradás jelei mutatkoznak (szájszárazság, kevés vizelet, szédülés) – írja a Házi Patika.