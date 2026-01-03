Egészség
Hány érzékszervük van valójában az embereknek?
Sokkal több, mint gondoltuk
Új kutatások folyamatosan feltárják az érzékelés korábban ismeretlen csatornáit, beleértve a nemrég leírt „neurobiotikus” érzékszervet is. A bélben található specializálódott sejtek – a neuropodák – képesek érzékelni a flagellin fehérjét, amelyet a bélbaktériumok szabadítanak fel étel jelenlétében, és étvágycsökkentő jelet küldeni az agynak. Ez azt bizonyítja, hogy a mikrobiom közvetlenül befolyásolhatja az emberi viselkedést és fiziológiát.
Egy másik felfedezés az úgynevezett „távoli tapintásos érzékeléssel” kapcsolatos. A homokban zsákmányt kereső gázlómadarakhoz hasonlóan az emberek is képesek laza anyagok alatt rejtőző tárgyakat észlelni azáltal, hogy ujjbegyeikkel mikroszkopikus rezgéseket érzékelnek.
A legfontosabb következtetés azonban az, hogy az emberi érzékek nem elszigetelten működnek. Például az ízérzékelést nemcsak az ízlelőbimbók, hanem a szaglás, a látás és még a hallás is – különösen a ropogósság érzése – alakítja ki. Ennek a komplex, multiszenzoros integrációnak a megértése fontos lépés az emberi tapasztalatok pontosabb leírása felé.