Fogyás gyógyszerekkel?

Forradalom a fogyásban: 2026‑ban ezek a gyógyszerek változtatják meg az életünket

2025 óriási híre volt, hogy megérkeztek a legálisan elérhető testsúlycsökkentő injekciók, egész pontosan az új generációs, GLP‑1 receptor agonista gyógyszerek. Ezek olyan vényköteles gyógyszerek, amelyeket orvos írhat fel, és csak engedélyezett módon, regisztrált gyógyszertárakban vásárolhatók meg; online, ismeretlen forrásból származó, engedély nélküli változatok nem biztonságosak és nem legálisak – írja a Házi Patika.

A legismertebb hatóanyag a semaglutid, amely injekciós formában súlycsökkentésre engedélyezett több országban, és Magyarországon is regisztrált készítményként szerepel az OGYÉI adatbázisában előretöltött injekciós toll formában. Az Európai Unióban és így elméletileg Magyarországon is elérhetők más GLP‑1 receptor agonisták, amelyekhez hasonló hatású injekciók léteznek, mint például a liraglutid vagy tirzepatide, amely több helyen elérhető más márkanév alatt. Ezek mind vénykötelesek és orvosi felügyelet mellett alkalmazhatóak.

Hogyan érhetők el és hogyan működnek?

Minden ilyen injekciót csak orvosi vizsgálat és recept alapján lehet kiváltani. Általában belgyógyász, endokrinológus vagy túlsúly kezelésére szakosodott szakorvos írja fel, miután értékelte az egészségi állapotot, BMI‑értéket és társbetegségeket. A semaglutid alapú injekciók tipikusan heti egyszeri, bőr alá adott injekció formájában alkalmazandók, és az adag fokozatosan emelhető az orvos utasításai szerint.

Kik számára engedélyezett?

A GLP‑1 injekciókat hivatalosan akkor írják fel, ha: – a testtömegindex (BMI) eléri legalább a 30 kg/m²‑t (elhízás), vagy – a BMI legalább 27 kg/m², és legalább egy testsúllyal összefüggő egészségügyi probléma is jelen van (pl. magas vérnyomás, prediabétesz, 2‑es típusú cukorbetegség, magas koleszterinszint vagy alvási apnoe) – ez az EU‑s szakmai irányelvek alapján jellemző indikációs kritérium.

Ezek a gyógyszerek nem engedélyezettek egyszerű kozmetikai fogyásra vagy nagyon enyhe túlsúly kezelésére; ilyen esetben a kezelőorvos más megközelítést javasolhat.

Biztonság és jogi kérdések

Az EU‑ban (tehát Magyarországon is) hivatalosan csak engedélyezett, vényköteles gyógyszernek minősülő injekciók alkalmazhatók orvosi felügyelet mellett. Minden más, interneten olcsón kínált GLP‑1 injekció vagy szer, amely nem a hivatalos forgalmazási láncból származik, nem biztonságos és jogilag nem megfelelő. A hatóságok (pl. az EU és a magyar gyógyszerfelügyelet) külön is figyelmeztetnek az ilyen illegális termékek veszélyeire.

Várható-e változás 2026‑ban?

Az előrejelzések azt mutatják, hogy új formulációk és lehetőségek (például tablettás GLP‑1 hatóanyagok) várhatók nemzetközi piacokon, ami a jövőben Magyarországra is kihatással lehet, ha az engedélyezési eljárások lezajlanak. Például az USA FDA jóváhagyta egy GLP‑1 alapú tablettaformátumot, amely várhatóan 2026 januárjában jelenik meg – ez azonban jelenleg még nem jelent európai vagy magyarországi engedélyt.

A nemzetközi trendek azt is jelzik, hogy a GLP‑1 gyógyszerek iránti kereslet tovább nő, és szerepük a hosszú távú testsúlykezelésben egyre fontosabbá válik, miközben a szakmai irányelvek és a hatósági szabályozás is fejlődik. A WHO szakmai ajánlások szerint ezek a készítmények részei lehetnek a komplex elhízáskezelésnek, nemcsak önmagukban, hanem életmód‑ és étrend‑támogatással együtt.