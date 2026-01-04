Ezek a kötőhártya-gyulladás leggyakoribb jelei

A kötőhártyagyulladás nemcsak kellemetlen, de fertőz is. Így különösen fontos, hogy felismerjük, ha ezt jelzi a pirosodó szemfehérje.

A kötőhártya-gyulladás (conjunctivitis) többnyire jellegzetes, könnyen felismerhető tünetekkel jár. Az alábbi jelek alapján nagy valószínűséggel megállapítható, hogy erről van szó – különösen, ha egyszerre több tünet is fennáll.

A kötőhártya-gyulladás legjellemzőbb, „egyértelmű” jele a vörös, erezett szem. Ilyenkor a szemfehérje látványosan piros vagy rózsaszínes, az erek kirajzolódnak. Gyakran mindkét szemet érinti, de kezdődhet egyoldalinak is – írja a Házi Patika.

Égő, szúró, idegentest-érzés, olyan, mintha „homok ment volna a szembe”, csakhogy nem múlik el pislogásra. Inkább felszíni kellemetlenség, nem mély fájdalom.

A szín és állag is irányadó

Kóros váladékozás is előfordulhat. A váladék jellege sokat elárul az okról. Ha például sűrű, sárgászöld, ragadós, akkor baktérium állhat a háttérben. Ha vizes, könnyező, akkor valószínűbb a vírus, mint ok, és az átlátszó, viszketéssel járó váladék leginkább allergiára utal. A viszketés gyakran tüsszögéssel, orrfolyással társul, és jellemzően mindkét szem érintett benne. Előfordulhat még enyhe homályos látás. Nem szabad megijedni, ez ugyanis nem jelent valódi látásromlást, inkább a váladék vagy könnyezés miatt alakul ki. Pislogásra, tisztításra valamelyest javulni szokott.

Ami biztosan nem az

Irányadó lehet az is, ha teljesen más jellegűek a tüneteink. Ha az alábbiakat tapasztaljuk, akkor nem a kötőhártya-gyulladás a legvalószínűbb magyarázat, más szembetegség is szóba jöhet, ezért orvoshoz javasolt menni: