Csodafegyver a krónikus gyulladással ellen

A kefir és a prebiotikus rostok kombinációja hatékonyabban csökkenti a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat, mint az omega-3 zsírsav. A kutatók szerint ez az étrendi párosítás új lehetőséget kínálhat a krónikus gyulladással összefüggő betegségek megelőzésében és kezelésében - írta meg az Origo .

A túró, kefir és joghurt fogyasztása jó hatást gyakorol a szervezet bélmikroflórájának erősítésére (képünk illusztráció)

A kefir és prebiotikus rostok hatását a Nottinghami Egyetem kutatói vizsgálták. Az eredmények szerint bizonyos étrend-kiegészítők kombinálásával látványosabban csökkenthetjük a szervezetben lévő gyulladást. A vizsgálat arra jutott, hogy e kombináció az omega-3 zsírsavnál hatékonyabban támogatja az immunrendszert és az anyagcsere-folyamatokat, miközben csökkenti a krónikus gyulladás kockázatát.

A kutatás eredményeit a Journal of Translational Medicine közölte.

A tanulmány szerint a legerősebb gyulladáscsökkentő hatást egy úgynevezett szinbiotikum váltotta ki.

Ez természetes módon erjesztett kefirből és többféle prebiotikus rostból állt össze.

A kefir kecsketej hagyományos erjesztésével készült, így természetes probiotikus baktériumokat és élesztőgombákat tartalmaz. Ezek az aktív kultúrák több tucat jótékony mikroorganizmust tartalmaznak.

Amikor a kefirben található élő mikrobákat prebiotikus rostokkal kombinálják, szinbiotikus hatás jön létre.

A rostok táplálékul szolgálnak a baktériumoknak, amelyek így olyan anyagokat termelnek, mint a butirát, más néven vajsav. Ez az anyag ismert gyulladáscsökkentő és immunrendszert szabályozó hatásáról.

A hathetes vizsgálat során egészséges résztvevőket követtek nyomon. A kefirt és prebiotikus rostokat együtt fogyasztóknál erősebben csökkent a gyulladás szintje, mint a csak omega–3-at szedőknél.

A kutatók szerint ez arra utal, hogy a kefir és prebiotikus rostok együttes alkalmazása hatékonyabb lehet az immunrendszer és az anyagcsere támogatásában, mint az egykomponensű étrend-kiegészítők.

A vizsgálat kimutatta, hogy csökkentek az úgynevezett szisztémás gyulladásos markerek is. Ezek a vérben mérhető értékek azt jelzik, mennyire kiterjedt a gyulladás a test egészében. Alacsonyabb szintnél a szervezet jobban működik, és kisebb lehet a szív- és anyagcsere-betegségek kockázata.

A kutatás vezetője, Dr. Amrita Vijay szerint bár mindhárom étrendi megközelítés mérsékelte a gyulladást, messze a kefir és a prebiotikus rostok kombinációja mutatta a legerősebb hatást.



A következő lépésben a kutatók már konkrét betegségekkel élő embereken is tesztelni fogják ezt az étrendi megoldást, hogy kiderüljön, valóban új fegyver lehet-e a krónikus gyulladás ellen .