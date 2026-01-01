Remény endometriózis-gyanúnál

A jövőben sokkal egyszerűbb és fájdalommentesebb lehet eljutni a biztos diagnózisig.

Az új, véralapú teszt lehetőséget nyújthat arra, hogy az endometriózist sebészeti beavatkozás nélkül diagnosztizálják (képünk illusztráció)

Mint azzal sokan tisztában vannak, az endometriózis egy olyan állapot, amelyben a méh belső szövete (endometrium) a méhen kívül is növekszik követve a ciklusváltozásokat, és gyakran jár fájdalommal, termékenységi problémákkal.

Hagyományosan csak invazív eljárással (laparoszkópiával) lehet biztosan diagnosztizálni, ami sok nő esetében évekig tartó késedelmet okoz. 2025-ben azonban megjelent egy kutatás egy ígéretes, nem invazív (vagyis szervezeti beavatkozás nélküli) diagnosztikai lehetőségről – írja a Nature folyóirat.

MiRNS — a molekuláris „ujjlenyomat”

A vizsgálat szerint a miRNS-ek — apró, vérben keringő molekulák — mintázata megváltozik endometriózis esetén. A kutatók egy panelt azonosítottak, amely nagy pontossággal megkülönbözteti az érintetteket az egészséges elemektől, gépi tanulás segítségével. Ez az új, véralapú teszt lehetőséget nyújthat arra, hogy az endometriózist sebészeti beavatkozás nélkül, egyszerű vérvétellel vagy molekuláris vizsgálattal diagnosztizálják, ami gyorsabb és hatékonyabb, személyre szabott kezelést tehet lehetővé.

Jövőbeli lehetőségek

A kutatási eredmények még pontosításra szorulnak, de egyelőre azt mutatják, hogy a molekuláris biomarkerek klinikai diagnosztikában való alkalmazása ma már nem csak tudományos ötlet, hanem egyre inkább megvalósuló lehetőség – írta meg a hazipatika.com.