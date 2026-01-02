Így támogathatjuk a szervezetet a hideg hónapokban

A szaunázás télen nemcsak kellemes kikapcsolódás, hanem tudatosan alkalmazva az egészség megőrzésének hatékony eszköze is. Szakértők szerint a megfelelően végzett szaunázás támogatja az immunrendszert, javítja a keringést és segít a stressz csökkentésében, szabályok nélkül azonban megterhelő is lehet a szervezet számára.

A szaunázás után mindig következzen lehűlés – hideg zuhany, friss levegő, vagy hideg vizes merülés –, majd pihenés, hogy a keringés stabilizálódjon

Szaunázás során a test hőmérséklete megemelkedik, a vérerek kitágulnak, a szívverés gyorsul, így a keringés átmenetileg fokozódik. Ez a hatás hasonló egy mérsékelt intenzitású mozgáshoz, ezért sokan a „passzív edzés” egyik formájaként tekintenek rá. Télen, amikor kevesebb a természetes mozgás és kevesebb időt töltünk friss levegőn, ez különösen előnyös lehet.

A szaunázás serkenti a vérkeringést és az immunválaszt.

A hideg-meleg váltakozása edzi az ereket.

A túl hosszú vagy túl forró szaunázás kimerítheti a szervezetet.

Megfelelő folyadékbevitel nélkül könnyen kiszáradáshoz vezethet.

Betegség idején nem minden esetben ajánlott.

Tudatos használattal segíti a téli regenerációt és stresszoldást.

Hogyan hat a szaunázás a szervezetre télen?

A fokozott vérkeringés javítja a szövetek oxigénellátását, segíti az anyagcsere-folyamatokat és támogatja az izomlazítást. A verejtékezés során a bőr pórusai kitágulnak, ami elősegíti az elhalt hámsejtek leválását, ezáltal a bőr megújulását. A szakértők szerint a szaunázás rendszeres, de mértékletes alkalmazása hozzájárulhat a téli bőrszárazság enyhítéséhez is.

Az immunrendszer szempontjából a szaunázás egyik legfontosabb hatása az, hogy rövid ideig mesterséges „lázállapotot” idéz elő. Ez serkenti az immunsejtek aktivitását, és javíthatja a szervezet védekezőképességét. Fontos azonban, hogy ez csak egészséges állapotban érvényesül kedvezően. A szaunázás mellet a gőzfürdő és s hidegterápia is hasonlóan jótékony hatásokat tud kifejteni.

Mikor hasznos és mikor nem ajánlott a szaunázás?

A szaunázás akkor fejti ki pozitív hatásait, ha a szervezet kipihent és nem áll fenn akut betegség. Enyhe fáradtság, stressz vagy izomfeszülés esetén kifejezetten ajánlott, mert elősegíti az ellazulást és a mentális regenerációt. Télen sokan tapasztalják, hogy a rendszeres szaunázás javítja az alvás minőségét és csökkenti a feszültséget.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy lázas állapot, akut fertőzés, erős megfázás vagy influenza esetén a szaunázás nem javasolt. Ilyenkor a szervezet már eleve megterhelt és a további hőhatás ronthatja az állapotot. Szív- és érrendszeri betegségek, kezeletlen magas vérnyomás vagy súlyos keringési problémák esetén szintén szükséges az orvosi egyeztetés.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a „minél több, annál jobb” elv nem érvényes a szaunázásra. A túl gyakori vagy túl hosszú szaunázás kimerítheti az idegrendszert, fokozhatja a folyadék- és ásványianyag-vesztést, ami fáradékonysághoz és fejfájáshoz vezethet.

Hogyan szaunázzunk egészségesen a téli hónapokban?

Az egészséges szaunázás alapja a fokozatosság és a tudatosság. Egy alkalommal általában 2–3 szaunakör elegendő, egyenként 8–12 perces tartózkodással. A szaunázás után mindig következzen lehűlés – hideg zuhany, friss levegő, vagy hideg vizes merülés –, majd pihenés, hogy a keringés stabilizálódjon.

A megfelelő folyadékbevitel kulcsfontosságú. Szaunázás előtt és után is ajánlott víz vagy ásványi anyagokat tartalmazó ital fogyasztása. Alkohol fogyasztása szaunázás előtt vagy közben kifejezetten kerülendő, mert fokozza a kiszáradás és a keringési problémák kockázatát.

Télen különösen fontos, hogy a lehűlés után ne maradjunk sokáig hideg, huzatos környezetben. A szervezet ilyenkor átmenetileg érzékenyebb, ezért célszerű meleg ruhába bújni és pihenni. A szaunázás utáni nyugalmi szakasz legalább olyan fontos, mint maga a melegítés.

A rendszeresség is számít: heti 1-2 alkalom elegendő ahhoz, hogy a szaunázás támogassa az immunrendszert és a regenerációt anélkül, hogy túlterhelné a szervezetet – írta meg a Bors.