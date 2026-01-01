Halálosan fertőző vírus jelenthet globális egészségügyi fenyegetést

Súlyos globális egészségügyi fenyegetést jelenthet egy gyógyszerrezisztens gombafaj, a Candida auris – figyelmeztetnek tudósok. A fertőző élesztőgomba elsősorban kórházi környezetben vírusként terjed, és különösen veszélyes a legyengült immunrendszerű betegek számára.

A Candida auris kórházi betegeknél súlyos, több gyógyszerre rezisztens fertőzéseket okoz, és magas a halálozási aránya

A Candida auris enyhébb bőrfertőzést is okozhat, ám súlyosabb esetekben életveszélyes véráramfertőzéshez vezethet. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy gyakran ellenáll a gombaellenes gyógyszereknek, így az orvosok sok esetben nem tudják hatékonyan kezelni. A gombás fertőzések világszerte évente mintegy 6,5 millió embert érintenek, és egyes esetekben a halálozási arány meghaladhatja az 50 százalékot.

A kórokozót először 2009-ben azonosították Japánban, majd rövid időn belül világszerte megjelent. Indiában 2014-ben már hivatalosan is közegészségügyi veszélyként kezelték. A szakemberek szerint a gomba gyorsan alkalmazkodik, képes „megtapadni” az emberi bőrön, valamint biofilmet képezni a felületeken, ami megnehezíti az elpusztítását.

A fertőzés tünetei nem egyértelműek: láz, hidegrázás jelentkezhet, de sokan tünetmentes hordozók, akik akaratlanul is továbbadhatják a kórokozót más betegeknek.

A brit egészségügyi hatóságok szerint az egészséges emberekre ritkán veszélyes, ugyanakkor a kórházi esetek száma lassan növekszik. A szakértők hangsúlyozzák: a megelőzés, a szigorú higiéniai intézkedések és a korai felismerés kulcsfontosságú a terjedés megfékezésében – írja a Mirror nyomán a Bors.