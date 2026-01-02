Ezért reagál a nők teste másként az alkoholra, mint a férfiaké

Egy pohár bor egy hosszú nap végén sokaknak ártalmatlan kikapcsolódásnak tűnik. Mégis, ha egy nő és egy férfi ugyanannyit iszik, a nő szervezetében gyakran erősebb és gyorsabb hatással kell számolni.

Az alkohol mindenkit érint, de a nők szervezete több okból is érzékenyebben reagál ugyanarra a mennyiségre, mint a férfiaké.

Kevesebb víz, erősebb hatás

Az alkohol a test víztartalmában oszlik el. A nők szervezetében általában kevesebb a víz aránya, mint a férfiakéban, ezért ugyanannyi ital esetén magasabb véralkohol-koncentráció alakul ki. Ez azt jelenti, hogy az alkohol gyorsabban és intenzívebben fejti ki hatását: hamarabb jelentkezhet szédülés, koordinációs zavar vagy rossz közérzet. Ugyanaz az ital tehát nem ugyanazt jelenti két különböző test számára.

Az anyagcsere is másként dolgozik

Az alkohol lebontása már a gyomorban elkezdődik egy speciális enzim segítségével. A nők esetében ebből az enzimrendszerből gyakran kevesebb áll rendelkezésre, így több alkohol jut változatlan formában a véráramba. A májnak ezért nagyobb terheléssel kell megbirkóznia, még akkor is, ha a fogyasztott mennyiség mérsékeltnek számít. Ez az egyik oka annak, hogy a nők szervezetében az alkohol tovább maradhat jelen, és nagyobb károsító hatást fejthet ki.

Máj, szív, daganatok: nagyobb kockázat kisebb mennyiségnél is

A kutatások szerint a nők kisebb mennyiségű alkoholtól is hamarabb szenvedhetnek májkárosodást. A zsírmáj, a májgyulladás és a májzsugor kialakulása alacsonyabb fogyasztás mellett is gyakoribb lehet. Emellett összefüggést találtak az alkoholfogyasztás és bizonyos daganatok, különösen az emlőrák kockázata között.

Lelki hatások

Az alkohol nemcsak a testre, hanem a lélekre is hat. A nőknél gyakrabban fordul elő, hogy az alkoholfogyasztás együtt jár hangulati zavarokkal, szorongással vagy alvásproblémákkal. Az alkoholproblémákkal küzdő emberek körében végzett tanulmányok kimutatták, hogy a nőknél nagyobb valószínűséggel fordul elő depresszió vagy szorongás, mint a férfiaknál. Az is kiderült, hogy a nőknél általában először a depresszió jelentkezett, majd ezt követte az alkoholfüggőség. A férfiaknál éppen ellenkezőleg: a depresszió általában az alkoholfüggőség után jelentkezett - írja a Mayo Clinic.

Fő a tudatosság

Érdemes figyelni a test jelzéseire: ha az alkohol rendszeresen rossz közérzetet, fáradtságot, emésztési panaszokat vagy hangulati változásokat okoz, az intő jel lehet. Az alkoholfogyasztás csökkentése vagy elhagyása az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb lépés az egészség védelmében – írta meg a hazipatika.com.