Ezért élnek a nők tovább

A nők sokszor későn kapnak diagnózist, és a kutatások sem feltétlen részesítik előnyben őket.

Érdekes tanulmány jelent meg nemrégiben a nők egészségügyi hátrányával kapcsolatban. Tudható, hogy a nők világszerte tovább élnek, mint a férfiak, életük jelentős részét mégis rosszabb egészségi állapotban töltik. Az American Society for Microbiology oldalon megjelent elemzés szerint ennek oka nem biológiai gyengeség, hanem az, hogy a női egészséget évtizedeken át alulértékelték a kutatásban és az ellátásban is.

25%-kal több idő betegen

Egy 2024-es McKinsey-jelentés kimutatta, hogy a nők 25%-kal több időt töltenek krónikus panaszokkal vagy kezeletlen tünetekkel, mint a férfiak. Ennek hátterében több dolog áll, például lassú diagnosztizálás vagy a személyre szabott kezelések hiánya. De az is jellemző, hogy a tüneteket adott esetben „átlagos női problémának” tekintik.

Kutatási vakfoltok

Számos, nőket érintő állapot – például autoimmun betegségek, hormonális zavarok vagy krónikus fájdalomszindrómák – alulfinanszírozott kutatási terület, miközben milliók életminőségét rontják. Csak 1993-ban jelent meg egy mérföldkőnek számító törvény, amely megköveteli a kutatóktól, hogy (egyéb hátrányos helyzetű rétegek képviselői mellett) több nőt vonjanak be az orvosbiológiai kutatásokba.

Mi hozhat valódi változást?

A szerzők szerint a megoldás a nőspecifikus adatok gyűjtése, a célzott kutatások és az egészségügyi ellátás szemléletváltása lehet – írta meg a hazipatika.com.