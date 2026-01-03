Az influenza tünetei és kezelése

Itt a január, és tombol az influenzajárvány is. A szakemberek szerint a következő hetekben megugorhat az influenzás esetek száma.

Az influenza cseppfertőzés útján terjedő, fertőző, vírusos betegség. A felső és az alsó légutakat egyaránt érintheti. Jellemző tünetei a láz, a torokfájás, a gyengeség és az izomfájdalom.

Az influenzafertőzés változatos tüneteket okozhat az egyéni adottságoktól függően. A vírusfertőzés lappangási ideje egy-négy nap. Fontos tudni, hogy az érintett személy a tünetek megjelenése előtt egy nappal – cseppfertőzéssel – már terjesztheti a betegséget.

Az influenza leggyakrabban enyhe megbetegedés, amely otthoni tüneti terápiával jól kezelhető. Gyermekek, idősek, illetve valamilyen krónikus betegségben szenvedők esetén enyhe tünetek mellett is javasolt konzultálni a háziorvossal.

Amennyiben a fentebb felsorolt, influenzaszerű tünetek mellett magas láz, nehézlégzés, fulladás, kiszáradás vagy zavartság jelentkezik, mindenképp vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, vagy keresse fel a háziorvosi ügyeleti ellátást!

A betegség kórokozója az influenzavírus, amelynek több típusa ismert. Az influenzavírus nagyobb járványokat, súlyosabb megbetegedést okoz, egyes törzsei madarakat és sertéseket is fertőz. Az influenzavírus B ritkább, világjárványt nem okoz. A C típus leginkább gyermekközösségekben terjed, enyhe, náthaszerű megbetegedést okoz. A D típusú influenza pedig állatok között képes terjedni, eddig még nem mutatták ki emberben.

Az influenzavírus cseppfertőzéssel terjed. A levegőben a fertőző cseppek (tüsszentés, köhögés) körülbelül egyméteres körzetben fertőznek, közvetlen belélegzés útján vagy közvetetten: valamilyen felületen, használati tárgyon (pl. ajtókilincs, mobiltelefon, tömegközlekedési eszközök kapaszkodói) megtapadva, ahonnan az azt megérintő személy a kezével az orrán, szemén, száján keresztül a saját szervezetébe juttatja a vírust.

A betegség leghatékonyabban az influenza elleni védőoltással előzhető meg. Mivel az influenzavírusok folyamatosan mutálódnak, ezért a járványok megelőzésére használt oltóanyag antigén-összetétele évről évre változik; így minden évben új influenza elleni védőoltás szükséges. A jelenleg elérhető, elölt (inaktivált) vírust tartalmazó oltóanyagok hatékonyak és biztonságosak.

A nem kötelező, ajánlott védőoltás a háziorvosnál térítésmentesen hozzáférhető azok számára, akiknél magas az influenza szövődményeinek kockázata.

A védőoltás mellett járványos időszak alatt az alapvető higiénés szabályok fokozott betartásával is hozzájárulhatunk a betegség elkerüléséhez. Fontos a rendszeres szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, a gyakran használt felületek fertőtlenítése és a köhögési, tüsszentési etikett betartása.

De a tömött helyeken érdemes maszkot viselni, amely segíthet megvédeni egészségünket.