Az időszakos böjt nem mindenki számára ideális

Ez napjaink egyik legnépszerűbb étrend- és életmódtrendje, amely nem elsősorban azt szabályozza, mit eszünk. Az időszakos böjt arról szól, hogy amit eszünk, azt mikor esszük meg.

Divatdiéta vagy tudatos életmód? Az időszakos böjt lényege, hogy meghatározott órákban vagy napokon étkezünk, majd hosszabb ideig tartózkodunk az evéstől. Akár napi 16 órás „étkezési szüneteket” is tarthatunk, esetleg hetente több böjtnapot is bevállalhatunk e módszer szerint. Nézzük meg, melyek az előnyei és a hátrányai.

Az időszakos böjt alapjai

Az időszakos böjt különböző formákat ölthet, de a legismertebb talán a 16/8-as modell: itt a napi 8 órás étkezési időablak mellett 16 órán át egyáltalán nem veszünk magunkhoz táplálékot. De létezik az 5:2-es rendszer is, ebben az esetben a hét két napján korlátozott kalóriát fogyasztunk. Olyan módszerek is ismertek, amikor váltakozó napokon böjtölünk.

Mi történik, amikor böjtölünk?

A szervezet először a raktározott szénhidrátokat használja fel. Ezután egy átállási folyamat indul be, amelyben már nem szénhidrátokból, hanem zsírból és ketontestekből nyeri az energiát. E változás nemcsak az anyagcserére van hatással, hanem több biológiai mechanizmust is serkenthet.

Lehetséges előnyök és hatások

Óriási hatással van a szervezetre, mivel beindul a fogyás és megváltozik az anyagcsere is. Éppen ezért sokan az időszakos böjtöt elsősorban a testsúlycsökkentés eszközeként alkalmazzák. Hiszen a korlátozott étkezési időablak gyakran kevesebb kalória bevitelét eredményezi, miközben a hormonális változások – például az inzulin szint csökkenése – kedvezhetnek a zsírvesztésnek.

Az időszakos böjt hatékony lehet a vércukorszintés az inzulinérzékenység javításában, ami különösen előnyös lehet azok számára, akik a 2-es típusú cukorbetegség kialakulására hajlamosak.

Szív- és érrendszeri tényezők

Bizonyos kutatások szerint az időszakos böjt csökkentheti a gyulladást és javíthatja a koleszterinprofilokat, ami elméletileg csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Kockázatok és figyelmeztetések

Vannak olyan vizsgálatok is, amelyek óvatosságra intenek, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a nagyon rövid étkezési ablakok hosszú távon akár kedvezőtlen hatással is lehetnek a szív egészségére, különösen, ha az étkezés minősége nem megfelelő – ezzel kapcsolatban további kutatások zajlanak, ami erős figyelmeztető jel.

Ahogy a szív egészségére gyakorolt hosszú távú negatív hatások megkérdőjelezik a módszer létjogosultságát, az is kiderült mára, hogy időszakos böjt valóban nem mindenki számára ideális. Előfordulhatnak olyan mellékhatások is, mint szédülés, fejfájás, koncentrációs nehézségek vagy túlzott éhség, különösen a kezdeti szakaszban.

Tartsuk szem előtt, hogy az időszakos böjt egy rugalmas és sokak számára vonzó táplálkozási forma, de nem ismerjük teljes körűen a hosszú távú hatásait. Egyértelmű, hogy nem csodamódszer, így hatékonysága, valamint biztonságos alkalmazása nagyban függ az egyéni egészségi állapottól, az étkezési szokásoktól és az étrend minőségétől. Mielőtt belevágnánk, mindenképp konzultáljunk szakemberrel – hívja fel a figyelmet a mindmegette.hu.