Tényleg hűtőbe kell tenni a tojást?

Bár a tojások a szupermarketekben nem hűtőpultban találhatók, a legtöbb háztartásban hűtőszekrényben tárolják őket. Mi a helyes módszer, hogy a tojások a lehető leghosszabb ideig frissek maradjanak?

A tojás népszerű alapanyag, amely sok ételt finomít, krémes állagot kölcsönöz, és serpenyőben sütve is különösen finom.

A legtöbb háztartásban a tojást hűtőszekrényben tárolják. Sok fogyasztó biztosan már észrevette, hogy a szupermarketekben és diszkontáruházakban a tojást általában hűtés nélkül árulják. Ennek valójában különleges oka van.

Így tárolja helyesen a tojást

Még ha a tojás a szupermarketben hűtés nélkül is áll, otthon hűtőszekrényben kell tárolni. A tojás ugyanis természetes védőréteggel, az úgynevezett kutikulával rendelkezik, amelynek köszönhetően a tojás a tojásrakás után 18 napig eltartható.

Körülbelül három hét elteltével a természetes védelem már nem aktív, ezért a tojást hűtőben kell tárolni.

Ha a tojásokat egyszer hűtőbe tette, a hűtési láncot a fogyasztásig nem szabad megszakítani. Ellenkező esetben kondenzvíz képződhet a héjon, és ezáltal kórokozó baktériumok juthatnak a tojás belsejébe.

Alapvetően mindig figyelnie kell a tojások eltarthatóságára. A tojás lerakása után 28 nap telik el a minimális eltarthatósági időig. Ezt követően a nyers tojásokat, még akkor is, ha hűtőszekrényben tárolták, csak olyan ételekhez szabad felhasználni, amelyeket 70 fok felett melegítenek, például rántotta szalonnával.

A főtt tojások viszont két-négy hétig eltarthatók, feltéve, hogy hűtőszekrényben tárolták őket -írja a focus.de.