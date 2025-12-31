Miért nem segít a dohányzás a fogyásban, ahogyan sokan hiszik?

Sokan azért nem akarnak leszokni a cigarettáról, mert attól tartanak, hogy a kevesebb cigaretta végül több kilót jelent a mérlegen. Egy tudományos tanulmány azonban izgalmas eredményeket hozott, amelyek alaposan megingatják ezt a képet - írja a focus.de.

Dohányzás és hasi zsír

Egy az Addiction szakfolyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók azt találták, hogy azok az emberek, akik dohányoznak vagy valaha rendszeresen dohányoztak, lényegesen gyakrabban rendelkeznek TÖBB hasi zsírral, mint a nem dohányzók. Ez nem akármilyen zsírt jelent, hanem pontosan azt, amit az orvosok különösen kockázatosnak tartanak: az úgynevezett viscerális zsírt.

A veszélyes zsigeri zsír a középpontban

Ez nem egy kis párna formájában helyezkedik el közvetlenül a bőr alatt, hanem mélyen a hasüregben, a belső szervek között és körül. Szoros összefüggésbe hozható súlyos betegségekkel, mint például szív- és érrendszeri problémák, 2-es típusú cukorbetegség és gyulladásos folyamatok az egész testben. Ezek a gyulladások további betegségeket és akár bizonyos rákfajtákat is elősegítenek.

Életmódbeli tényezők és dohányzás: független hatással vannak a zsír eloszlására

Természetesen más életmódbeli tényezők, mint az egészségtelen táplálkozás vagy a túl kevés testmozgás is hozzájárulhatnak a has növekedéséhez. A tanulmány izgalmas része azonban az, hogy a kutatók módszereikkel pontosan ezeket a „zavaró tényezőket” tudták kizárni – és ezzel egyértelműen kimutatták: más hatásoktól függetlenül, a dohányzás önmagában is másképp osztja el a zsírt a testben – több zsírt raktároz el a hasüregben.

Miért érdemes mégis leszokni

Röviden és egyszerűen: A félelem attól, hogy az utolsó cigaretta után pár kilóval több leszünk, érthető, de helytelen. Mert a dohányzás minden más hátránya mellett még megbízható „karcsúsító” sem. Még a testtömeg-index szerint teljesen normális testsúly is megtévesztő lehet, mert a dohányzás pontosan ott „hízlal”, ahol a leginkább károsítja az egészséget.