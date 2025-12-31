A kávéfogyasztás különösen kétféle rák ellen véd

A kutatók 14 tanulmány adatait elemezték, amelyekben közel 10 000 rákos beteg és körülbelül 16 000 kontrollszemély vett részt. Megállapították, hogy napi négy csésze kávé 17 százalékkal csökkentheti a szájüregi és torokrák kockázatát.

Különösen szembetűnő volt a hatás a szájüregi rákesetén, ahol a valószínűség 30 százalékkal csökkent. A torokrák esetében is jelentős, 22 százalékos csökkenés mutatkozott a kontrollcsoporthoz képest. Az eredmények fontos információkat adhatnak a táplálkozás és a rák kockázata közötti összefüggésekről.

A koffeinmentes kávé is védő hatással bír

A koffeinmentes kávé szintén védő hatást mutatott, különösen a szájüregi rák esetében. Itt a kockázat 25 százalékkal csökkent. A kutatók feltételezik, hogy a kávéban található bioaktív anyagok a koffeintől függetlenül is szerepet játszhatnak. „Lehet, hogy a kávéban található más összetevők váltják ki ezt a hatást” – magyarázza Yuan-Chin Amy Lee a Huntsman Cancer Institute-ból.

Ez új kérdéseket vet fel: lehet-e a koffeinmentes kávé alternatíva azoknak a kávérajongóknak, akiknek kerülniük kell a koffeint? A tanulmány eredményei első jelzéseket adnak erre vonatkozóan, de a pontos mechanizmusok még nem tisztázottak.

Tea: barát vagy ellenség?

A tea esetében az eredmények kevésbé egyértelműek. Egy csésze naponta 9 százalékkal csökkenti a fej- és torokrák kockázatát. Különösen az alsó torokban (hypopharynx) mutatkozott védőhatás, 27 százalékos kockázatcsökkenéssel. De óvatosságra van szükség: egy csésze tea naponta fogyasztása 38 százalékkal növelte a gégerák kialakulásának valószínűségét.

A kutatók feltételezik, hogy a tea elősegítheti a gastrooesophagealis refluxot, egy olyan betegséget, amely növeli a gége rák kockázatát. Mindazonáltal a tea továbbra is népszerű ital, amelynek egészségügyi hatásait tovább kell kutatni.

Kávé és tea a mikroszkóp alatt

Az alapul szolgáló adatok kiterjedt kérdőívekből származnak, amelyekben a tanulmány résztvevői dokumentálták kávé- és teafogyasztásukat. A koffeinmentes kávé fogyasztását is figyelembe vették. A tanulmány résztvevőinek önbevallásai azonban lehetséges hibaforrást jelentenek. Ezenkívül hiányoznak az információk a fogyasztott italok típusáról. Nem világos, hogy például a fekete tea és a zöld tea eltérő hatással bírhat-e.

A szakértők óvatosságra intenek az eredmények értelmezésében, amelyekről többek között a brit napilap The Guardian is beszámolt. Tom Sanders, a King’s College London munkatársa a médiának nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az megfigyeléses tanulmányok gyakran torzítják az eredményeket olyan tényezők, mint a dohányzás és az alkoholfogyasztás. „Azok az emberek, akik sok kávét és teát isznak, összességében egészségesebben élnek, és elkerülik más kockázati tényezőket, mint a dohányzás vagy az alkohol” – mondja Sanders.