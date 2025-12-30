Nyolc tiltólistás étel, amit jobb elkerülni este!

Ne egyen semmi nehezet este 6 után! Ismerős ez az aranyszabály? Bár néhány könnyű snack elősegítheti a nyugodt alvást, a következő 8 étel egyértelműen tiltólistás!

Sokszor még lefekvés után is ránk törhet a vágy, hogy ennénk valamit. Viszont érdemes ilyenkor nemet mondai, vagy egészséges alternatívát választani. Mutatjuk, a 8 tiltólistás ételt, amit este már jobb elkerülni a nyugodt alvás érdekében - írja a Mindmegette.

Pizza

Amikor este hazaesik a munkából, és nincs semmi a hűtőben, mi tűnik az egyetlen ésszerű megoldásnak? A házhoz szállítás. A csábító pizza és hamburger helyett azonban fókuszáljon a salátákra, mert a különböző feltétek és a paradicsomszósz könnyen hasfájáshoz és nyugtalan éjszakához vezetnek. A magas szénhidráttartalom okozta pluszkilókról pedig még nem is esett szó...

Kávé

Nem véletlen, hogy a koffeinben gazdag italt a reggeli mellé isszuk. Bár néhány szerencsés embernek nem okoz problémát az este bevitt koffein, átlagban mégis az a jellemző, hogy a kávé - stimulálja az agyat - éberségre késztet. Válasszon inkább gyümölcsteát, ha forró italra vágyik, hiszen abban nincs koffein.

Müzli

Jobb, ha a színes-csokis változatokat reggelre száműzi, valahova a kávé mellé. A magas cukortartalom miatt nemcsak hizlaló, de a vércukorszintet is megdobja. Ha mégis müzlire vágyik, válasszon olyat, amelynek magas a rost- és kevés a cukortartalma.

Fűszeres ételek

A chili con carne vagy anyu csirkepaprikása nem a legjobb választás lefekvés előtt. Az erős fűszerek nemcsak az ízlelőbimbóit stimulálják, de a gyomrot is irritálhatják, ezzel megnehezítve az elalvást. Ha bizonyos fűszerek nappal is kellemetlenül hatnak a szervezetre, este mindenképpen kerülje el őket!

Üdítő

Cukor, koffein és szénsav. Egyenes út a kialvatlansághoz. Lefekvés előtt inkább egy pohár vizet igyon, ha nagyon szomjas.

Alkohol

Bár egy-két pohár bortól elálmosodik, az alkohol valójában csak megzavarja az álmokat. Dehidratál, így könnyen ébredhet az éjszaka közepén arra, hogy a nyelve olyan, mint a sivatag. Az ekkor elfogyasztott víztől pedig később a mosdóba kell majd kimennie. A vége mindenféleképpen kialvatlanság lesz.

Narancslé

Meglepődött? A narancs és más citrusfélék savas hatásuk miatt tiltólistásak hat után, kifejezetten akkor ha érzékeny a húgyhólyagja vagy refluxban szenved. Ha gyümölcsre vágyik, válassza a kevésbé savas tartalmút, mondjuk egy almát.

Tiltólistás étel a hagyma is

Bár rengeteg gyógyító hatást tulajdonítanak a különböző hagymáknak, fogyasszuk inkább napközben. Gázképző hatása miatt nem ajánlatos közvetlenül lefekvés előtt fogyasztani, ha nem szeretnénk álmatlanul forgolódni.