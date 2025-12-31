Javította a Parkinson-kórban szenvedők jólétét

Egy sáfrány alapú étrend-kiegészítőről kimutatták, hogy képes csökkenteni a Parkinson-kórban szenvedők gyulladását. Ezeket a megállapításokat a Food & Function folyóiratban publikáló kutatók tették közzé.

Kilencvenkét, igazolt diagnózissal rendelkező beteg vett részt a klinikai vizsgálatban. Az alanyokat két csoportra osztották. Három hónapon keresztül az első csoport napi 100 mg sáfrányport kapott, míg a második csoport placebót.

A tanulmány megállapította, hogy a sáfrányt szedőknél jelentősen csökkent a szisztémás gyulladás. Továbbá javult a kognitív teljesítményük. A résztvevők a szorongás és a depressziós tünetek csökkenéséről, a fáradtság csökkenéséről, az alvás javulásáról és számos életminőségi paraméter javulásáról is beszámoltak.

A tanulmány szerzői megjegyzik, hogy nem figyeltek meg mellékhatásokat a táplálékkiegészítő szedésével kapcsolatban. Úgy vélik, hogy az eredmények összefüggésben lehetnek a sáfrány gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságaival. A tudósok úgy vélik, hogy ez a fűszer hasznos lehet a Parkinson-kórban élők számára.

E. Yang endokrinológus korábban olyan fűszereket említett, amelyek szerinte lassítják az öregedési folyamatot. Ebbe a listába sorolta a kardamomot, a gyömbért, a fokhagymát, a fahéjat és a kurkumát.