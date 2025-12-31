Érdekes kutatás a gyógyszerek hatásáról

A sztatinok csökkentik a halálozás és a szívproblémák kockázatát a 2-es típusú cukorbetegségben, sőt egyes esetben az alacsonyabb kockázatú cukorbetegségeknél is.

A szerzők az IMRD-UK UK orvosi adatbázis adatait vizsgálták, és 10 éven keresztül követték nyomon a 25 és 84 év közötti cukorbeteg betegeket, akiknek a vizsgálat kezdetén nem volt súlyos szív- vagy májbetegségük. Összehasonlították a sztatinok szedését elkezdők és a szedésüket abbahagyók eredményeit, figyelembe véve a várható 10 éves kardiovaszkuláris kockázatot. Minden alcsoportban – beleértve az alacsony kockázatúakat is – a sztatinok szedésealacsonyabb halálozással, valamint a szívrohamok és a stroke kevesebb előfordulásával jártak.

A kutatók az egyik csoportban csak kismértékben növelték az izommal kapcsolatos mellékhatások kockázatát, míg a májkárosodás további kockázatát nem észlelték. Összességében összhangban volt az ebbe az osztályba tartozó gyógyszerekre korábban közölt adatokkal.

A szerzők szerint az eredmények a sztatinok szélesebb körű megelőző potenciálját jelzik, mint azt korábban gondolták. Ez azt jelenti, hogy az orvosoknak fontolóra kellene venniük a felírásukat minden 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő felnőttnek és nem csak azoknál, akiknél magas a rövid távú szív- és érrendszeri szövődmények kockázata.

Korábban a tudósok felfedezték , hogy a sztatinok szedése gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegeknél a vastagbélrák kockázatának csökkenésével is jár – írta meg a lenta.