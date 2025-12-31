Az orvosok elmagyarázták a reggeli kihagyásának veszélyeit

Az ufai Háborús Veteránok Köztársasági Kórházának orvosai elmagyarázták, miért befolyásolhatja negatívan a reggeli kihagyása a közérzetet. A szakemberek szerint a nap első étkezése segít a szervezetnek megszerezni a nap folyamán normális működéshez szükséges energiát.

Az orvosok elmagyarázták, hogy a reggelizés feltölti a glikogénraktárakat, így az ember könnyebben megbirkózik mind a fizikai, mind a szellemi aktivitással. A reggeli kihagyása gyorsabb fáradtságot okoz, és jelentősen megnő az édesség utáni vágy.

Továbbá a szakértők megjegyezték, hogy a kiegyensúlyozott reggeli segít beindítani az anyagcsere-folyamatokat a szervezetben. A rendszeres reggeli étkezések szerint összefüggésben állnak a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkenésével, és pozitív hatással vannak a kognitív funkciókra. A reggeli segít az étvágy szabályozásában a nap folyamán, és csökkenti a túlevés valószínűségét, miközben az édességek utáni vágyat is mérsékli.

Azoknak, akiknek nincs idejük vagy kedvük reggelente összetett ételeket készíteni, az orvosok számos egyszerű és egészséges lehetőséget javasoltak. Ilyenek például a tojás gyümölccsel, a teljes kiőrlésű kenyér avokádóval és a turmixok. A szakértők hangsúlyozták, hogy ezek az ételek gyorsan és könnyedén ellátják a szervezetet a nélkülözhetetlen tápanyagokkal.